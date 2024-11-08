弘道彰化服務處募圍爐餐桌 仍缺75桌呼籲各界相挺
為了讓獨居弱勢長輩能在農曆春節前，吃一頓熱騰騰的圍爐宴，弘道老人福利基金會彰化服務處預定在明年1月11日前，募得120桌圍爐餐桌，但至今尚缺75桌，邀請社會大眾一起相挺。
很多人常會在春節期間安排出國旅遊，但對於很多弱勢獨居老人根本是不可能的事，弘道老人福利基金會彰化服務處今天在和美鎮大中華國際美食館舉辦圍爐愛心認桌募集宣傳活動時，也讓獨居弱勢長輩也可以體驗時下流行的過節方式。
弘道彰化服務處將「機場」搬進會場的餐廳中，為長輩安排了一場「偽出國」體驗，長輩穿上度假風的服飾，手拿特別設計的登機證、護照並拖著行李箱入場，為了讓長輩可以更身歷其境的感受出國度假的氛圍，也安排貴賓與長輩一起動手製作日本料理改良版的稻禾壽司、水信玄餅以及味噌湯，讓長輩們很感動。
今年88歲的水源老爺爺，年幼時不幸罹患小兒麻痺導致下肢肌肉萎縮不良於行，弘道和美志工站已關懷服務長達18年，志工除定期到阿公家訪視陪伴關懷、提供生活物資外，今天也讓他「偽出國」旅行，穿上夏威夷花襯衫，帶著墨鏡和搭飛機必備的頸枕，由志工協助推著輪椅及行李箱進入「機場」，沉浸式的偽出國體驗。
另一位高齡97歲獨居的阿青阿嬤，是弘道田中志工站服務的長輩，阿嬤很喜歡外出參加活動，但隨著年紀漸長身體不斷的退化，體力也已經大不如前，現在外出都需要依靠輪椅協助，談起對於出國的想像，阿嬤說一直以來都很喜歡日本風景，所以如果可以出國旅行一定會帶上相機，將自己眼中所看到的風景透過照片保留下來。
弘道老人福利基金會彰化服務處長施淑莉表示，弘道服務彰化縣近950位獨居、弱勢、失能長輩，每年歲末年初之際便會發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，呼籲民眾一起響應愛心捐款的助老行動，捐款800元助老享年菜圍爐餐；捐款1200元助老除舊佈新辦年貨；捐款3000元助老關懷服務一整年。愛心捐款專線：04-733-1585；郵政劃撥：2275-4331，戶名：財團法人弘道老人福利基金會。
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