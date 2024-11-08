「赤馬」咬過番石榴必留下痕跡 彰化農民傳授南州國小學童高甜度挑選法
彰化縣南州國小一至三年級學童和老師35人，今參觀番石榴果園和採果、品嘗，雖生在彰化縣番石榴最大產地，小朋友家裡都沒種番石榴，學習採果後每人帶3顆珍珠芭樂回家，都興奮的直呼「好開心」。
溪州鄉農會響應聯合國永續發展目標（SDGs），邀請南州學童參加「認識家鄉特產」食農教育體驗活動，由農會四健會指導員呂靜雯，溪州番石榴產銷第三班冠軍農友張禾茂與班長葉日順介紹番石榴的成長過程和管理方法。
張禾茂提到蜜蜂授粉時間在清晨，時間原因不明，但農民都知道授粉時間絕不可噴任何藥物以免干擾蜜蜂工作。張禾茂教導辨別番石榴成熟度，果皮呈現綠白色代表成熟，他還說番石榴常見病蟲害包括炭疽病、瘡痂病、黑腐病，萬一染病千萬別可惜，整顆丟棄以免吃了有害健康。
張禾茂透露「秘密」，如果番石榴被一種叫做「赤馬」毛毛蟲咬過，果皮表面會有淡淡褐色斑條紋，表示番石榴很甜，有的甜到16度，因為甜毛毛蟲才會去吃。
小朋友認識香水、珍珠、帝王等各品種番石榴，及農民如何透過農田管理、生物防治等方法來降低病蟲害。南州師生到溪州鄉番石榴產銷班第三班集貨場，了解番石榴分級與包裝的過程，鄉農會家政班準備香水芭樂西米露與現切芭樂，通過味覺加深小朋友的學習印象。
小朋友寫學下學習心得，寫道「親手摘的芭樂特別甜，採摘芭樂過程，才知道農民要投入很多心血照顧芭樂。」、「這次活動讓我更愛溪州的芭樂，學到很多新知識。」南州國小校長楊巽斐表示，希望學生經由食農教育理解農產品的生產過程，珍惜並尊重自然資源，增進環境責任感和在地認同。
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