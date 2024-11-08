彰縣青年創業嘉年華將登場 推動交流展成果

彰縣府舉辦「113年青年創業嘉年華」活動宣傳記者會；縣府指出，青年創業嘉年華23日及24日在員林圓林園舉辦，分別舉辦青年交流餐桌及青創成果市集，盼建立交流平台。

為推廣青年創業輔導成果，建立青年創業交流平台與展銷機會，彰化縣政府青年發展處今天在縣府6樓咖啡藝廊舉辦「113年青年創業嘉年華」活動宣傳記者會，彰化縣長王惠美、彰縣府青發處長陳柏村出席。

王惠美說，青年創業嘉年華11月23日及24日在員林市圓林園舉辦，23日晚上規劃「青年交流餐桌」，由台灣百大名廚鄧玲如親自研發3道前菜、8道主菜及4道飲料甜品的創意料理，共計15道精選料理，每道菜都採用在地優質食材。

王惠美指出，11月24日活動以「青年創業成果市集」為主題，活動從下午2時至晚上7時，民眾只要在青年創業成果市集消費滿新台幣200元，就能參加DIY活動，當天另有青年創業擂台、青創產品互動體驗及音樂表演節目，呈現青年創業成果。