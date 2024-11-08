名間鄉質疑焚化爐汙染 南投議員建議中火機組改燒垃圾

南投縣垃圾焚化爐優先選址地點在名間鄉新民村，引起鄉民抗議反對，鄉長陳翰立也堅決反對。縣議員吳棋楠、沈夙崢今天要求垃圾處理不能分政黨，對人體危害縣府也應說清楚。縣長許淑華表示，焚化爐影響模擬圖一到二周內就會公布，如果鄉親不相信，也會請環境部幫忙調查，強化溝通爭取大家支持。

民進黨縣議員吳棋楠今天說，南投縣要興建垃圾焚化爐，引起民眾反對，他認為可請在地立委向中央爭取，將台中火力發電廠機組，改燒垃圾發電，中火只要花些改裝費用，南投就不用蓋焚化爐。

沈夙崢也說，新民村介於竹山鎮、彰化縣二水鄉之間，居民擔心焚化爐排放空汙擴散不易，加上名間鄉產茶葉，擔心土壤及水汙染，影響農產品生長及居民健康；加上該案採BOT，倘若發生危害，縣府與廠商誰能負責？垃圾議題全民要面對，垃圾處理不能分政黨，垃圾焚化爐對人體的危害和產業的影響，縣府也應說明清楚。

南投縣長許淑華說，垃圾焚化爐選址會按相關法令，進行環境影響評估，並提供完整數據給民眾參考。去年她向議會報告，不管焚化爐最後選址在哪裡，當地議員都會承受壓力，但這是縣府必須要做的工作，只能全力以赴，並對民眾的疑慮，逐一說明釋疑。

新民村最符合焚化爐選址條件，一是面積必須5公頃以上，二是周邊沒有民眾居住、靠近交流道，清潔車也不會經過村落。9月選址結果出爐後，當天向議會報告，並拜訪名間鄉公所、代表會，說明選址結果。

縣府也邀請鄉鎮公所、代表會、議員參觀外縣市焚化爐，大家對焚化爐印象改觀，並沒有臭味或廢水，汙染防治做的很好。現在焚化爐處理技術相當純熟，環境部也修訂更嚴格的排放標準，希望縣議員幫忙讓更多鄉親瞭解焚化爐實際營運讓大家放心。

縣府已展開第一階段的環境調查，對人體和產業的影響模擬圖，最近一、二周就會出來，縣府會公布周知，如果不相信縣府調查，也會請環境部幫忙做，用實際數據強化溝通讓鄉親理解。

許淑華說，環境部支持興建垃圾焚化爐，原本補助垃圾清運費用明年到期，環境部長彭啟明也承諾到焚化爐興建啟用前，會繼續補助處理費用。