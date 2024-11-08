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彰化芳苑居民北上反風機 地方喊話風機「離我們遠一點」

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
彰化縣芳苑鄉公所、鄉代會、農會今年８月共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
彰化縣芳苑鄉公所、鄉代會、農會今年８月共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影

彰化縣芳苑鄉民受不了外海加內陸將裝置790支風機，推派代表今與彰化縣環保聯盟北上環境部陳情，地方隔空喊話，芳苑鄉長林保玲和民眾強調不是反對綠能，只因風機越來越大支，施工前應充分溝通，「拜託離我們遠一點」。

環境部今下午舉辦「彰化福漢風力發電廠計畫 」專案小組初審會議，彰化縣芳苑鄉居民代表和彰環盟表達反對大型風機入侵彰化沿海鄉鎮，要求環境部全面暫緩審查陸域風機法規，芳苑鄉公所農業課長代表鄉公所列席。

鄉長林保玲留在鄉公所處理政事和跑行程，針對鄉內風機林立，她說，風電業者規畫裝置風機前，應先舉辦說明會跟地方充分溝通，不要貿然施工引起抗爭，否則抗爭遍地開花，民眾放下工作爭取居住品質權，很痛苦，鄉公所見狀也不捨。

林保玲說，法令規定陸域風機距離民宅至少500公尺，風機越做越大支，動輒30、50層樓高，龐然大物樹立給居民帶來很大心理壓力，政府應修法比照外國規定距離民宅至少1公里以上，不要昧於現實墨守成規。

五俊村長洪綮皇強調不反綠能，而是五俊和相鄰兩村總共要裝置20多支風機，地點在農田、魚塭上、住宅、社區、畜牧業、養殖區，嚴重影響村民生活及漁牧業養殖的品質，村民一定反抗，希望政府落實農地農用，不要許可風電業者在農田、魚塭設風機。

芳苑鄉外海已裝置100支離岸風機，還要裝置600支，彰化區漁會總幹事陳威谷說，已裝置的離岸風機海平面以下基座形成人工礁島，根據放流魚苗後的捕撈顯示有聚魚效果，因此彰化區漁會截至目前沒接獲漁民的負面反映，不過聽說陸域風機設置地點較有爭議，養殖業者擔心巨大風機產生低頻噪音、造成心理壓力、影響地價，較不願意設置。

溝通 環境部

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