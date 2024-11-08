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康芮颱風重創台中和平地區 中市建設局團隊還在山上救災

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
康芮颱風重創台中和平地區，中市建設局延長支援時間力求族人平安。圖／台中市建設局提供
康芮颱風重創台中和平地區，中市建設局延長支援時間力求族人平安。圖／台中市建設局提供

康芮颱風重創台中和平地區，台中市長盧秀燕關心和平地區災情，市府建設局救災團隊馳援和平區，6日完成中興路三段約3.1公里長路段災後復建後，7日持續復建優先搶通環山部落重要聯外道路，建設局長陳大田叮囑救災團隊支援任務今天再延長一天，協助族人早日恢復家園安全。

陳大田局長表示，救災團隊6日抵達和平地區後，優先搶通中興路三段(省道台7甲)清泉橋至7-11環山門市約3.1公里，這條道路是環山部落、武陵農場經梨山、谷關通往台中市區的重要聯絡道路，沿線原有上邊坡傾倒樹木、倒木堆積路側及影響排水路等問題，救災團隊抵達首日已優先將該路段復建完成，使族人通行往來可安全無虞。

陳大田說明，市議員古秀英雖因市議會定期會期間，為了協助族人爭取權益需至議會問政質詢，仍掛心梨山地區族人安危，多次致電請託期能早日協助恢復家園，建設局救災團隊也義不容辭，為加速恢復和平區交通安全及道路景觀已立即囑咐救災團隊續留至今天，協助區公所進行中131福壽路等道路搶災，期能早日協助復建完成。

康芮颱風重創台中和平地區，中市建設局延長支援時間力求族人平安。圖／台中市建設局提供
康芮颱風重創台中和平地區，中市建設局延長支援時間力求族人平安。圖／台中市建設局提供

團隊 梨山

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