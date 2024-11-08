康芮颱風重創台中和平地區 中市建設局團隊還在山上救災

康芮颱風重創台中和平地區，台中市長盧秀燕關心和平地區災情，市府建設局救災團隊馳援和平區，6日完成中興路三段約3.1公里長路段災後復建後，7日持續復建優先搶通環山部落重要聯外道路，建設局長陳大田叮囑救災團隊支援任務今天再延長一天，協助族人早日恢復家園安全。

陳大田局長表示，救災團隊6日抵達和平地區後，優先搶通中興路三段(省道台7甲)清泉橋至7-11環山門市約3.1公里，這條道路是環山部落、武陵農場經梨山、谷關通往台中市區的重要聯絡道路，沿線原有上邊坡傾倒樹木、倒木堆積路側及影響排水路等問題，救災團隊抵達首日已優先將該路段復建完成，使族人通行往來可安全無虞。