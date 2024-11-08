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彰化員榮收到謝禮 2024奧運中華進場服胸花原來長這樣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫療體系獲中華奧運贈送紀念版奧運胸花。圖／員榮提供
員榮醫療體系獲中華奧運贈送紀念版奧運胸花。圖／員榮提供

2024巴黎奧運中華隊選手進場服佩戴的春仔花胸花，由員榮醫療體系贊助部分工藝製作費，委託設計師周裕穎和雲林工藝師林佩瑩合製，象徵台灣人民的堅韌與祝福；中華奧會感謝員榮醫療體系實踐社會企業責任，頒贈感謝狀和紀念胸花。

員榮醫療體系今表示，員榮醫療體系經由綠光文化藝術基金會董事長張仁吉引薦，很榮幸贊助2024巴黎奧運中華隊選手進場服飾，張仁吉曾在國立台灣工藝研究發展中心任職，結識擅長跨界融合台灣藝術、文化、工藝與永續的時尚設計師周裕穎，因周裕穎今年負責設計奧運國家代表隊制服，尋求細緻頂尖春仔花工藝技術，張仁吉介紹工藝師林佩瑩而促成合作。

周裕穎與林佩瑩合作的春仔花胸花，融合梅花和油菜花的意象，讓中華健兒帶著全國人民美好祝福參賽，也傳達員榮醫療體系總院長張克士率領醫療團隊支持中華代表隊。中華奧會肯定員榮醫療系贊助，頒贈感謝狀和限量版的梅花、油菜花春仔花胸花。

員榮醫療體系員榮醫院除醫療專業方面創新突破，也積極實踐CSR(社會企業責任)，支持台灣傳統工藝傳承，讓本土文化在今年巴黎奧運舞台上閃耀，為臺灣注入新的生命力。總院長張克士日前榮獲中華奧會頒贈感謝狀及紀念胸花。

張克士今表示，能支持中華奧會並推廣台灣工藝，讓世界看到台灣文化底蘊是一分榮幸，且員榮醫療體系除贊助奧運也長期支持在地體育發展，期支持員林東山國小棒球隊、永靖國中羽球隊以及員榮盃羽球賽，今年贊助埔里國中女壘隊參加加拿大U16國際邀請賽，以實際行動回饋社會、培育基層運動人才。

綠光基金會張董事長張仁吉代表致贈奧運胸花及感謝狀給員榮醫療體系總院長張克士。圖／員榮提供
綠光基金會張董事長張仁吉代表致贈奧運胸花及感謝狀給員榮醫療體系總院長張克士。圖／員榮提供

巴黎奧運 設計師

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