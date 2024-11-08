彰化員榮收到謝禮 2024奧運中華進場服胸花原來長這樣

2024巴黎奧運中華隊選手進場服佩戴的春仔花胸花，由員榮醫療體系贊助部分工藝製作費，委託設計師周裕穎和雲林工藝師林佩瑩合製，象徵台灣人民的堅韌與祝福；中華奧會感謝員榮醫療體系實踐社會企業責任，頒贈感謝狀和紀念胸花。

員榮醫療體系今表示，員榮醫療體系經由綠光文化藝術基金會董事長張仁吉引薦，很榮幸贊助2024巴黎奧運中華隊選手進場服飾，張仁吉曾在國立台灣工藝研究發展中心任職，結識擅長跨界融合台灣藝術、文化、工藝與永續的時尚設計師周裕穎，因周裕穎今年負責設計奧運國家代表隊制服，尋求細緻頂尖春仔花工藝技術，張仁吉介紹工藝師林佩瑩而促成合作。

周裕穎與林佩瑩合作的春仔花胸花，融合梅花和油菜花的意象，讓中華健兒帶著全國人民美好祝福參賽，也傳達員榮醫療體系總院長張克士率領醫療團隊支持中華代表隊。中華奧會肯定員榮醫療系贊助，頒贈感謝狀和限量版的梅花、油菜花春仔花胸花。

員榮醫療體系員榮醫院除醫療專業方面創新突破，也積極實踐CSR(社會企業責任)，支持台灣傳統工藝傳承，讓本土文化在今年巴黎奧運舞台上閃耀，為臺灣注入新的生命力。總院長張克士日前榮獲中華奧會頒贈感謝狀及紀念胸花。