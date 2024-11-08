彰化「青年交流餐桌」15道創意料理 明中午起接受訂位

彰化縣政府本月23、24日在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年創業嘉年華，縣長王惠美表示，活動除規畫「青年交流餐桌」，由名廚研發出15道創意料理接受訂桌外，共400個特價名額，還有藝人表演等系列活動，歡迎鄉親相揪來逛市集、看表演、聽音樂、享美食。

彰化縣政府今天上午為青年嘉年華會宣傳，縣長王惠美說，23日晚上規畫的「青年交流餐桌」，以「N Lab食宴式」為主題從下午2時到晚上8時，由台灣百大名廚鄧玲如主廚親自研發3道前菜、8道主菜及4道飲料甜品的創意料理，共計15道精選料理，每道菜都採用在地優質食材。

王惠美說，「青年交流餐桌」的主菜有「蜂蜜康普茶」、「百香蜜愛玉」、「紅心芭樂杏仁塔佐香料檸檬醬」、「虱目魚精芋香粥」及「半線香草香料雞」等創意料理，原價600元的豐富餐點，早鳥優惠只要499元，報名成功更可獲得400元市集消費抵用券，11月9日中午12時整開放報名，11月15日截止。

24日的活動則有青年創業成果市集及文藝表演，時間從下午2時到晚上7時，免費開放民眾入場，邀集創業青年設攤，內容包含吃喝玩樂，並邀請多位知名藝人音樂表演，民眾在成果市集消費滿200元，即可參加11月24日青創產品互動體驗，還有青年創業擂台、青創產品互動體驗及音樂表演節目等形式，呈現青年創業成果。