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中市空汙減碳條例 送中央沒下文

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員李中指出，台中市府訂定的減煤、低碳及加嚴防制空汙條例，送中央全未通過，他質疑中央居心何在？只會喊口號。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中指出，台中市府訂定的減煤、低碳及加嚴防制空汙條例，送中央全未通過，他質疑中央居心何在？只會喊口號。記者陳秋雲／攝影

台中市過去透過管制生煤自治條例減煤，中火從一年燒2100萬公噸，降至1200萬公噸，市議員李中指出，中央卻以牴觸法令廢止部分條文，釋憲4年多來沒動作？環保局長陳宏益說，市府提報的減碳、加嚴管制等自治條例都排審中。

陳宏益說，行政院指生煤自治條例部分條文無效，市議會申請釋憲，但4年了，憲法法庭根本沒審。另這幾年通過「台中市重大空氣汙染管制自治條例」、「台中市永續淨零自治條例」，送到中央後，到目前都還沒備查。

陳宏益說，訂定自治條例是透過加嚴與前瞻手段，降低台中的細懸浮微粒PM2.5濃度，保持平均在每立方公尺12微克以下。雖然中央沒動作，但市府還是繼續努力，籲請中央快點排審，好讓地方政府有依據要求各汙染源加嚴改善環境。

李中說，中央口口聲聲要能源轉型，但實際作為卻是對想做事的地方政府潑冷水，民眾應看得出來，中央喊減碳都是口號。

中火二期環評通過，市長盧秀燕日前批汙染只增不減，嗆環境部失格。李中指出，台中空汙總量將達歷史新高，盧秀燕爭取碳費留五到八成在地方進行空汙防制，環境部長卻搬出財政紀律法搪塞。他直言，空汙法明訂留地方費率防空汙，遇碳費卻大轉彎，中央只想拿錢，卻把空汙留給中部人！

陳宏益表示，過去除重大汙染源，就是有煙囪的汙染防制費有六成給地方用，還包括車輛燃料費，部分撥給地方防制空汙，他也不能理解，為何遇到碳費就政策轉彎？將持續向中央爭取。

PM2.5 中火 台中市 憲法法庭 環保局長 環境部 盧秀燕 碳費 空氣汙染 細懸浮微粒

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