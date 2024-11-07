產後憂鬱盛行率2成 中市府挨批諮商預算太少

台灣婦女產後憂鬱症盛行率達2成，遠高於其他國家。台中市議員指出，衛生局對產婦的心理諮商是錢少、不夠積極，建議衛生局擴大對孕產婦的心理諮商及篩檢。

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，市議員謝家宜、陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠關心「孕產婦心理健康」。

謝家宜表示，衛生局2022年至2024年，每年僅編列9萬6000元預算，且對象僅為入住產後護理之家孕產婦，應擴大到在家坐月子的產婦。

議員陳俞融提到，市府推出「產後媽媽心理諮詢服務」，實際使用的產婦今年到10月僅39人次，使用率僅千分之二，即使以篩檢人數2638人次來看，相較於每月新生兒數，涵蓋率僅16%，市府應擴大服務範圍。

議員陳淑華、張芬郁說，市府應透過像媽媽手冊這種管道，建立單一窗口，讓孕婦知道需要心理諮商服務時，可以找哪些資源幫助。

議員陳雅惠表示，孕婦面臨身材變化、荷爾蒙分泌、照顧孩子等身心壓力，衛生局應該對產孕婦、媽媽們給予更多的關懷。

衛生局說明，市府積極推動孕產婦心理健康策略，從事後關懷訪視提升為事前預防宣導，初步階段以推廣心理健康知能著手，包括辦理孕產婦、新手爸媽等講座。

進階預防則加強篩檢，提供各年齡層免付費心理諮詢服務、產後婦女心理諮詢服務，透過多元平台整合重要資訊與各項資源，並透過懶人包、智慧育兒小幫手LINE@等，幫助家長做好準備。

衛生局指出，去年孕產婦總計篩檢3756人次，提供60名孕產婦電話關懷及39人次個別心理諮詢，未來將持續辦理及擴大邀集醫療院所及產後護理之家，提供安心暖心的心理健康孕產氛圍。

衛生局補充，針對孕產媽媽除衛生福利部提供24小時免付費安心專線1925及孕產婦關懷諮詢專線0800-870870之外，另提供免費定點諮詢服務，由專業心理師給予關懷及支持，協助解決情緒困擾，若有需要的民眾可至各區衛生所申請。