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台中野餐日聽玖壹壹 中央公園玩全台最長32米雙軌滑索

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中央公園的「飛行美樂地」特色遊戲場，11月10日野餐日先開放「主題式飛行組合滑梯」。圖／建設局提供
中央公園的「飛行美樂地」特色遊戲場，11月10日野餐日先開放「主題式飛行組合滑梯」。圖／建設局提供

台中市野餐日將於11月10日全市29個行政區同步登場，主場地「中央公園」規畫5大主題區及18項活動，當天同步開放全台最長「32米雙軌滑索」，體驗多元樂趣。另，國民天團「玖壹壹」出道15周年，11月9日及10日於水湳中央球場開唱。

建設局長陳大田說，中央公園的「飛行美樂地」特色遊戲場結合原水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題，規畫多樣遊具；遊戲場分兩期施作，第一期工程包含「主題式飛行組合滑梯遊具」、「全台最長32米雙軌滑索」等設施。

第二期有「30米滑圓形滑軌設施」、「多人360度離心盪鞦韆」、「輪椅盪鞦韆」、「輪椅旋轉盤」遊具，讓民眾體驗滑行的速度感與離心速度感。

11月10日野餐日先開放「主題式飛行組合滑梯」及全台最長「32米雙軌滑索」其中，溜滑梯組採用透明與半開放式的管狀設計，讓兒童有多樣化的滑梯體驗。

場內設置「遊戲場溝通板」，協助身心障礙兒童表達需求，配備AED自動體外心臟電擊去顫器，確保遊玩環境更安全。

建設局指出，市民野餐日主場區「中央公園」活動主題為「釋FUN多巴胺」，規畫毛小孩專區、親子放電區、雅致閱讀區及生活療癒區，多元選擇，讓每人找到適合自己活動空間野餐。

「玖壹壹南北貳路音樂節2024」下午1時30分在中央球場開唱，除了演唱會主秀「玖壹壹」的精彩演出外，還邀請「動力火車」、「沈文程」、「王識賢」、人氣天團「八三夭」、「麋先生MIXER」、「TRASH」、「Ozone」等多組藝人，近30組演出陣容，讓民眾一飽耳福，未購入場票券的民眾，現場也開放購票。

中央公園的「飛行美樂地」特色遊戲場結合原水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題。圖／建設局提供
中央公園的「飛行美樂地」特色遊戲場結合原水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題。圖／建設局提供

台中市 玖壹壹 野餐

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