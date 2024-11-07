2025台灣設計展在彰化 王惠美率團到台南取經

2024台灣設計展正在台南市展出，承辦2025年台灣設計展的彰化縣政府，今天由縣長王惠美率領縣府團隊及縣議員前往台南觀摩，台南市長黃偉哲也親自接待。王惠美讚許台南設計展充分展現府城在地的產業風情與文化底蘊，值得彰化學習。

陪同王惠美考察的有朝野議員，包括國民黨書記長劉淑芳、民進黨團總召李俊諭、無黨團結聯盟黨團會長吳淑娟等數十名議員，分別前往台南市美術館二館和西市場兩大主場區觀摩，市府承辦官員及設計展共同主辦單位台灣設計研究院長張基義及副院長艾淑婷全程陪同導覽。

王惠美表示，從這次參訪中，看到不論是古蹟或是現代的美術館，結合當地元素甚至是未來趨勢，融入設計推陳出新，值得彰化縣學習，希望這次入寶山不要空手回，看看那些經驗適合用在改變彰化，進而加以發揮，期待2025透過設計展的舉辦，進而也能為彰化帶來更多商機，帶動產業發展。

台南市長黃偉哲表示，有朋自遠方來，不亦樂乎，王縣長在立法院時跟他同是立委是很好的朋友，之後擔任彰化縣長，把彰化縣治理得很好，讓他覺得非常感佩。今年是台南400年，從1624到2024年，今年台南也舉辦很多活動，從年初的台灣燈會，到8月份文博會，一直到現在的設計展，都是全國的大活動。經過此次與彰化縣府團隊的經驗交流，相信明年彰化的台灣設計展一定能夠大放異彩。

張基義表示，設計展對一個城市的發展是有幫助的，設計展不僅是一個展覽，還能找到城市的文化觀光發源，台南市設計展的主題是找到台南的未來，期望藉由辦理設計展找到這座城市未來更多的可能性，也期待明年台灣設計展在彰化，提早準備，加上跨部門跨領域的協力，讓世界看到彰化。