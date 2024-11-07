父建三玄宮占國有地…投縣府被糾正 許淑華：依法辦理

南投市三玄宮長期違法占用國有地，市公所明知卻未查報、南投縣府缺乏積極作為，遭監察院糾正；三玄宮是縣長許淑華父親許天送興建，許淑華對此表示，縣府將依法辦理。

監察委員林郁容、施錦芳今天發布新聞稿表示，南投市福興段434、407-1、406-2地號等3筆國有土地遭三玄宮及其他附屬建物長期違法占用，南投市公所明知卻未主動查報，南投縣政府也缺乏積極作為，有重大違失，決議糾正南投縣政府、南投市公所，要求改進。

根據新聞稿，這處國有土地於民國83年報經南投縣政府轉陳原台灣省政府函准，將這筆土地由農業區專案變更為社教用地，南投市公所完成都市計畫變更程序並於85年7月17日公告實施後，卻未依規定申辦撥用，也未依都市計畫興建社區活動中心，任由私人在這筆土地上興建三玄宮及其他附屬建物，顯有怠失。

前民進黨立委蔡培慧選南投縣長期間、於111年9月召開記者會指出，南投市三玄宮一旁建築物是許淑華家族私人招待所，占地8200平方公尺，但長期占用國有地，直到90年才向財政部國有財產署承租土地，但因建物沒建照、使照，因此屬於違建；建物111年1月悄悄拆除，她質疑許淑華可能為選縣長，有所警惕才拆除。

民進黨南投縣議員沈夙崢接受中央社記者訪問表示，「三玄宮的背景，南投人應該都很清楚」，這件監察院糾正案代表無論什麼身分或機構占用國有地，都須面臨被追究，市公所、縣府不要因為遇到「特定的人」就轉彎或處理延宕，王子犯法與庶民同罪。