梨山蜜蘋果挺過風災 果農快閃台北、台中3大市集

「2024梨山森活節‧甜蜜和蘋」梨山蜜蘋果季，挺過風災─梨山加油活動，梨山蜜蘋果果農將快閃台北花博、台中大遠百、台中北屯3大市集。

冬季限定梨山蜜蘋果開跑，台中市和平區公所後天將在台中大遠百的1F時尚廣場共同舉辦「2024梨山森活節‧甜蜜和蘋」梨山蜜蘋果季記者會活動，上周康芮颱風重創梨山，造成千戶停水停電，大梨山地區正值蜜蘋果、甜柿、雪梨的採收期，農民辛苦一整年的成果被4小時的強風吹落，農損近900公頃，農損率近4成。

農民堅強收拾風災後的果園，帶著優質農特產梨山蜜蘋果及泰雅原族原住民文化，由和平區公所吳萬福區長率領和平區代表及果農將到台中大遠百進行快閃展售，邀請民眾踴躍購買，一起為梨山加油。

同時在中華郵政i郵購上架行銷，響應國際淨零轉型潮流，優先食用台灣在地新鮮且當季的蜜蘋果，減少進口運輸，減少不必要的碳排放。

為了讓民眾近距離購買梨山蜜蘋果，也配合台北市花博市集、台中大遠百、國際獅子會300C-3區2024-2025年度「以愛出發‧感動服務」愛心嘉年華園遊會（地點：台中北屯仁美公園），安排3場小農快閃市集，讓民眾可以自由採購，降低加工與運輸減少碳排放。

和平區公所表示，梨山的蘋果賣相雖不如其他進口蘋果好，但是送入口中才是決勝關鍵，因為高達18、19度的甜度，是進口水果所無法匹敵的天然美味；蜜蘋果主產地梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺以上高海拔地區。