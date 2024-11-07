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中市路口紅線外推畫設槽化線 交通局：禁車輛跨越

中央社／ 台中7日電
台中市部分路口最近出現禁止臨時停車紅線外推並畫設槽化線，交通局7日說明，此設計除導引車輛轉彎時降低車速，槽化線範圍依規也禁止車輛跨越。圖／台中市議員林德宇提供（中央社）
台中市部分路口最近出現禁止臨時停車紅線外推並畫設槽化線，交通局7日說明，此設計除導引車輛轉彎時降低車速，槽化線範圍依規也禁止車輛跨越。圖／台中市議員林德宇提供（中央社）

台中市最近出現路口禁止臨時停車的紅線外推畫設槽化線，民眾不清楚用意，台中市政府交通局今天表示，除導引車輛轉彎時降低車速，槽化線範圍依規禁止車輛跨越。

對於台中市路口紅線外推畫設槽化線，民進黨市議員林德宇昨天在市議會交通地政業務質詢時表示，交通局在路口禁止臨時停車紅線外推後新畫設槽化線，民眾對新標線功能用意不清楚，他要求市府應優先保障行人安全，並加強宣導駕駛車輛轉彎時勿內切跨越，確保安全用路環境。

林德宇以大里區大明路為例，重新鋪設的路面，原本這個路口禁止臨時停車的紅線，依最新狀況都是往外推，他請交通局長葉昭甫說明紅線裡面劃設槽化線的主要功能為何。

葉昭甫表示，除畫設槽化線，紅線旁邊還有白線15公分的道路標線，這些斜白線就是在道路外的範疇，主要功能是車子不能走在槽化線裡面。

林德宇指出，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」有關槽化線規定，槽化線作為引導車輛駕駛人循指示路線行駛，並禁止跨越，劃設於交岔路口、立體交岔等匝道口或其他特殊地點。

林德宇說，大明路在永興路口因為路幅較小，所以沒有作人行道工程，而是做標線上外推，也就是目前所畫出來的槽化線；他質疑行人是否可以站在槽化線裡面，如果發生交通事故，如何釐清肇事責任。

葉昭甫認為，槽化區概念就是車子不能進去，如果車子進去就是違規，一旦發生交通事故，就像車子在人行道撞到行人一樣，車子就會理虧；但行人若站在紅線外面，就如同站在馬路上，就還要視情況而定。

交通局說明，市府於部分路口視道路條件等因素規畫紅線外推並畫設槽化線，導引車輛轉彎時能降低車速，同時也依相關標線指示行駛；畫設槽化線範圍依規禁止車輛跨越，市府也將多做宣導，讓用路人更了解規畫用意。

交通事故 林德宇 行人

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