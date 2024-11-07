中山醫大64周年校慶 校友衛部次長林靜儀：期待打造多元包容醫療環境
中山醫學大學今舉辦64周年校慶暨「創辦人日特展」開幕，回顧創辦人周汝川博士及周張不女士的創校歷程與教育理念。特展結合聯合國的「永續發展目標」，規畫「傳染病照護回顧展」，回顧該校和醫院在SARS、Covid-19、HIV等傳染病防治及醫療服務的重要貢獻，希望讓大家了解醫學教育與社會服務的相輔相成。
包括校友、衛福部政務次長林靜儀和中山醫大董事長周明勇、董事周明智、專任董事周英香，中山醫大校長黃建寧、副校長暨附設醫院總院長蔡明哲等人和師生多人均出席觀展。
會中並由台灣公衛學生聯合會的學生代表現場演唱「一樣 As Usual」，傳遞「U=U」（未檢測出病毒即無傳染性）理念，推廣醫療平權概念。
林靜儀回憶參與HIV產婦的照護經歷，表示台灣社會早期對愛滋病歧視，但中山附醫始終堅持對所有患者提供平等醫療服務，對醫界包容性的影響深遠。她說，這段經歷加深了她對「醫人、醫病」的體悟，並期待中山醫大暨附設醫院持續發揮專業優勢，打造更多元包容的醫療環境，持續提供傳染病友善的就醫環境。
周明勇致詞時回顧父母創校的艱辛歷程，他指出，父親周汝川博士在資金有限的情況下，堅持以牙醫診所的收入支持學校運作，並帶領子女親力親為，成為校園裡的「備援工友」，負責清掃、除草等雜務，展現其在教育事業的無私奉獻。
校長黃建寧說，學校不僅承襲創辦人的教育熱忱，也在社會公益領域持續開展創新，特別是在傳染病照護、健康平權及醫療人權的推動上，展現中山醫大與附設醫院的綜合實力。未來學校將致力於實現健康福祉的使命，讓學生在成為醫療人才的同時，擁有兼具專業素養與社會責任的醫療人文價值觀，為台灣及全球的健康議題貢獻力量。
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