南投名間鄉民反蓋垃圾焚化爐 鄉長籲縣府另行選址

南投縣規畫興建垃圾處理中心，優先選址名間鄉，居民今天到名間鄉公所陳情反對興建垃圾焚化爐；鄉長陳翰立說，名間鄉絕不能蓋焚化爐，請縣長許淑華接受居民訴求，另尋地點。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市協助處理，縣府推動南投縣垃圾處理再生能源中心，規畫從名間鄉、南投市、草屯鎮、竹山鎮、國姓鄉選出最適合廠址，朝向日處理700公噸垃圾的BOT模式興建，其中優先選擇名間鄉；不過，許淑華先前表示，目前非最終定案。

居民組織自救會反興建垃圾焚化爐，今天前往名間鄉公所向陳翰立遞交連署書、表達陳情意見，希望陳翰立、鄉民代表會重視一旦興建垃圾焚化爐後，對名間鄉的重大影響，自救會也盼透過連署書告訴縣府，不是如縣府所說「名間鄉民全部同意興建焚化爐」。

名間反對焚化爐自救會表示，縣府未經充分環境評估與居民溝通便決定設置焚化爐，名間鄉茶葉種植面積2250公頃，還有稻米、鳳梨、火龍果、薑等農產，居民相當擔心焚化爐排放氣體可能殘留、汙染農作物，進而影響大部分農民生計，目前反對連署已逾5000人。

居民聚集鄉公所門口高喊「陳翰立出來」，隨後陳翰立出面收下陳情書並向居民表示，選址評估報告根本「亂寫」，不僅地點不合適，且此處擁有豐富地下水恐汙染水源；加上名間鄉是台灣最大茶葉產區，因此，縣府將名間鄉列為優先選擇，他無法接受，也呼籲名間鄉民團結向縣府表達「名間鄉不適合蓋焚化爐」的立場。

關心南投縣擬建垃圾焚化爐議題的南投生活願景工作室表示，南投縣府片面決策違反民主原則，完全沒有對利害關係人、居民、周邊鄉鎮公開資訊，告知利害及風險影響，且決策內容違背比例原則、選址理由欠缺政策評估基本要件，呼籲縣府認真評估解方。