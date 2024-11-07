快訊

台驊「航海王」董事長請辭！顏益財將轉任創辦人 12月辦股臨會改選董事

伸港小姊妹相繼離世「牽手入夢磕頭道別」 阿嬤淚喊：我心都碎了

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

南投名間鄉民反蓋垃圾焚化爐 鄉長籲縣府另行選址

中央社／ 南投縣7日電
南投縣政府規畫興建垃圾處理再生能源中心，優先選址名間鄉，目前雖未完全定案，但當地居民已組織自救會反對興建垃圾焚化爐，7日前往鄉公所遞交連署書陳情。圖／名間反對焚化爐自救會提供（中央社）
南投縣政府規畫興建垃圾處理再生能源中心，優先選址名間鄉，目前雖未完全定案，但當地居民已組織自救會反對興建垃圾焚化爐，7日前往鄉公所遞交連署書陳情。圖／名間反對焚化爐自救會提供（中央社）

南投縣規畫興建垃圾處理中心，優先選址名間鄉，居民今天到名間鄉公所陳情反對興建垃圾焚化爐；鄉長陳翰立說，名間鄉絕不能蓋焚化爐，請縣長許淑華接受居民訴求，另尋地點。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市協助處理，縣府推動南投縣垃圾處理再生能源中心，規畫從名間鄉、南投市、草屯鎮、竹山鎮、國姓鄉選出最適合廠址，朝向日處理700公噸垃圾的BOT模式興建，其中優先選擇名間鄉；不過，許淑華先前表示，目前非最終定案。

居民組織自救會反興建垃圾焚化爐，今天前往名間鄉公所向陳翰立遞交連署書、表達陳情意見，希望陳翰立、鄉民代表會重視一旦興建垃圾焚化爐後，對名間鄉的重大影響，自救會也盼透過連署書告訴縣府，不是如縣府所說「名間鄉民全部同意興建焚化爐」。

名間反對焚化爐自救會表示，縣府未經充分環境評估與居民溝通便決定設置焚化爐，名間鄉茶葉種植面積2250公頃，還有稻米、鳳梨、火龍果、薑等農產，居民相當擔心焚化爐排放氣體可能殘留、汙染農作物，進而影響大部分農民生計，目前反對連署已逾5000人。

居民聚集鄉公所門口高喊「陳翰立出來」，隨後陳翰立出面收下陳情書並向居民表示，選址評估報告根本「亂寫」，不僅地點不合適，且此處擁有豐富地下水恐汙染水源；加上名間鄉是台灣最大茶葉產區，因此，縣府將名間鄉列為優先選擇，他無法接受，也呼籲名間鄉民團結向縣府表達「名間鄉不適合蓋焚化爐」的立場。

關心南投縣擬建垃圾焚化爐議題的南投生活願景工作室表示，南投縣府片面決策違反民主原則，完全沒有對利害關係人、居民、周邊鄉鎮公開資訊，告知利害及風險影響，且決策內容違背比例原則、選址理由欠缺政策評估基本要件，呼籲縣府認真評估解方。

南投縣 焚化爐 自救會

延伸閱讀

京華城案爭議 北市議員要求鼎越提早繳87億容積獎勵保證金

草屯米獲選為金馬獎伴手禮 李啟元種出全國冠軍米加持

南投詐騙2千案財損9.5億 許淑華籲數發部提對策

康芮發脾氣南投風狂雨驟 民眾喊話許淑華停班停課

相關新聞

大停水！台中18日上午10時起停水36小時 影響22萬5324戶

台灣自來水公司第四區管理處為辦理4項工程，改善送水品質，施工將影響台中市潭子區、大雅區、北屯區、北、中、南、東、西、西屯...

中信兄弟9日台中封王遊行 盧秀燕公布路線：旅館已9成滿

慶祝「台中地主隊」中信兄弟拿下第35屆中華職棒年度總冠軍，市長盧秀燕今天舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭」記者會，...

2025台灣設計展在彰化 王惠美率團到台南取經黃偉哲接待

2024台灣設計展正在台南市展出，承辦2025年台灣設計展的彰化縣政府，今天由縣長王惠美率領縣府團隊及縣議員前往台南觀摩...

梨山蜜蘋果挺過風災 果農快閃台北、台中3大市集

「2024梨山森活節‧甜蜜和蘋」梨山蜜蘋果季，挺過風災─梨山加油活動，梨山蜜蘋果果農將快閃台北花博、台中大遠百、台中北屯...

綠營議員要求市府解聘她 蔡壁如這麼回應

台中市綠營議員今天要求市府，解聘市政顧問蔡壁如，蔡壁如今天傍晚回應記者提問說「星期六日再回應，上班時間不回應」。

中山醫大64周年校慶 校友林靜儀：期待打造多元醫療環境

中山醫學大學今舉辦64周年校慶暨「創辦人日特展」開幕，回顧創辦人周汝川博士及周張不女士的創校歷程與教育理念。特展結合聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。