彰化芳苑裝置風機終極目標790支 挨批：流血輸出犧牲子孫

彰化縣芳苑鄉將先後裝置700支離岸風機、90支陸域風機，鄉民認為中央把芳苑變成「風機大鄉」作法太超過，召集民眾明北上陳抗環境部專案小組初審會議；今發起人洪新䒴表示，政府用盡芳苑鄉後代子孫資源，「流血輸出」太不公平。

芳苑鄉今年8月迄今發生近十次大小規模不等的反風機、抗議風機的行動，環境部明下午將召開其中一案「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，彰化縣環保聯盟與芳苑在地居民代表決定到環境部，表達反對大型風機入侵彰化沿海鄉鎮，要求環境部全面暫緩審查陸域風機法規。

洪新䒴表示，芳苑鄉外海已裝置100支離岸風機，還要裝置600支離岸風機，陸地要裝置90支陸域風機，開發案進入申請程序，鄉民陸續得知設置大型陸域風機消息，才知選址靠近農田、魚塭上、住宅、社區、畜牧業、養殖區、酪農專區。

洪新䒴指出，據了解彰化福漢風力發電廠計畫規畫在芳苑鄉及福興鄉架設23座風機，單支裝置容量預計達6MW，總高200公尺，是目前開發案中最大型陸域風機，根據彰化沿海已設置117座陸域風機，施工期間產生巨大震動與聲響，風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題已影響居民生活品質、健康和農畜牧產業，芳苑鄉民擔心彰化福漢風力發電廠計畫會帶來重大衝擊。

他說，桃園、苗栗、台中、雲林等縣市訂有陸域風機與民宅距離，彰化縣沒訂，致使陸域風機廠商一窩蜂來彰化縣申請設置，明到環境部陳抗之後，也會擇日到彰化縣政府陳情，要求增訂相關條例。

縣政府經濟暨綠能發展處表示，中央規定陸域風機與民宅相距至少500公尺，其他縣市跟著這樣訂定，彰化縣規定距離500公尺以內要做環評，法令效果上異曲同工，縣政府已接獲民眾反映，目前研議條款看看如何加嚴以符合民意。