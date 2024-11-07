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眼淚太多皮膚潰爛狗狗有福了 大葉研究草藥療法國際摘金抱銀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學工學系參加2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽，獲4金、5銀、1銅的得獎團隊。記者簡慧珍／攝影
大葉大學工學系參加2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽，獲4金、5銀、1銅的得獎團隊。記者簡慧珍／攝影

大葉大學環工系博士生戴碧玲自養和收犬貓約60隻，為抑制成群毛小孩氣味，她考上環工系博班研究芳香植物消除異味，在老師指導和同學合作下，升級研藥用植物緩和毛小孩皮膚潰爛、淚腺分泌過多等症狀，奪得IIIC國際創新發明競賽1金1銀。

中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦「2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽」，大葉工學院參賽獲4金5銀1銅，本（11）月21日將到台北市領獎。大葉校長方文昌今表示，大葉以德國師徒制引領學生實作學習，從生活中觀察問題，進而發揮所學與創意以發明解決困難，得獎成果即是最好例證。

環工系博士生戴碧玲1993年開始從事寵物照顧業，2013年收養流浪狗貓加上自家狗貓近60隻，為抑制大量毛小孩的氣味，精油每月花費數萬元，費用可觀；她說，後來看到YouTube影片介紹柑橘類果皮用酒精萃取成分與香氣抑制異味，她嘗試用來照顧犬貓效果不錯。

戴碧玲想學更多相關知識，進入大葉攻讀博士學位，在環工系教授陳宜清指導下，和同學胡軍飛、黃勇融、羅紫寧、蘇辰宇分別開發「萃取陳皮、香椿、薄荷、迷迭香、薰衣草改善狗狗潰瘍性腫瘤與惡臭」、「以柑橘類果皮萃取物改善狗狗的淚腺問題與毛髮美白」。

戴碧玲表示，以改善狗狗潰瘍性腫瘤與惡臭的藥用植物為例，這些植物具有令人愉悅氣味，天然i酮類及配類化合物具抗氧化、抗發炎、抗腫瘤、抗血管新生、抗菌、抗潰瘍、鎮痛，可減緩皮膚潰瘍的疼痛並抑制臭味，使用方法是使用2至3年的陳皮，混合野生種植法曬乾的香椿、薄荷、迷迭香、薰衣草萃取後的凝香體，直接敷在狗的皮膚型淋巴癌與乳腺癌、口腔腫瘤的傷口，可發現傷口逐漸乾燥、減少出血，腐臭味迅速改善。

2013年迄今她把實驗應用自家犬貓和來洗澡的犬貓，隻次數以百計，頗有效果，希望有機會技轉量產造福毛小孩。

另外金牌作品有AI居家臨終關懷照顧系統、工業廠房智慧化風險預防診斷與溫室氣體管理輔導系統、通用型無線交流電能監測模組，銀牌作品有AI吞嚥訓練系統、高壓電絕緣礙子放電雲端物聯監測監控、以農業廢棄物製備高效率水質淨化材料、以生物質改質氧化石墨烯回收銅及鎳金屬，銅牌作品生態骨灰罐。

毛小孩 氣味 腫瘤

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