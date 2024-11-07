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中市空汙減碳條例全遭擱置？議員李中批中央離譜

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中指出，台中市府訂定的減煤、低碳及加嚴防制空汙條例，送中央全未通過，他質疑中央居心何在？只會喊口號。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中指出，台中市府訂定的減煤、低碳及加嚴防制空汙條例，送中央全未通過，他質疑中央居心何在？只會喊口號。記者陳秋雲／攝影

台中市過去透過管制生煤自治條例，有效讓中火生煤減量，市議員李中今質詢指出，市府從一年燒2100萬公噸，降到現在的一年1200公噸，但中央卻以牴觸法令的說法，廢止部分條文，不讓中市府有工具減煤。但議會要求釋憲，4年多來沒下文？環保局長陳宏益說，市府提報的減碳、加嚴管制等自治條例都還在排審，李中直呼離譜！

環保局長陳宏益說，生煤自治條例被中央擱置後，市議會與市政府請憲法法庭就行政院宣告管制生煤自治條例是否違憲，但已經過了4年了，憲法法庭卻一點動作都沒有。這幾年另在議會支持下，通過了「台中市重大空氣汙染管制自治條例」、「台中市永續淨零自治條例」，但這些法令送到中央後，目前都還沒有備查、還在慢慢審。

陳宏益說，希望自治條例是透過加嚴與前瞻手段，降低台中的細懸浮微粒PM2.5濃度，保持平均在每立方公尺12微克以下。市府還是繼續努力，積極請中央快點排審，好讓地方政府有依據來要求各個汙染源做更加環保的改善。

李中表示，中央口口聲聲說要能源轉型，但實際上的作為，卻是在對想做事的地方政府潑冷水，相較於先前廢死議題的快速動作，民眾應該可以看得出來，中央政府對減煤減碳興趣不大，中央政府相關部會對中火燃煤機組的未來處置方式，也都是口頭承諾，市民朋友大家能相信嗎？

中火 台中市 環保局長

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