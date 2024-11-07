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中信兄弟9日台中封王遊行 盧秀燕公布路線：旅館已9成滿

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（後右四）今天舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭」記者會，她帶著大家舉起手扮成大象舉起鼻子拍照。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（後右四）今天舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭」記者會，她帶著大家舉起手扮成大象舉起鼻子拍照。記者黃寅／攝影

慶祝「台中地主隊」中信兄弟拿下第35屆中華職棒年度總冠軍，市長盧秀燕今天舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭」記者會，除了宣布11月9日的遊行路線，也呼籲前往慶祝的民眾都能穿上中信兄弟黃的主題色衣物，甚至是頭巾等，市府當天還會發出1萬支的冠軍旗，同時期待明年再辦遊行。

盧秀燕說，中信兄弟在4年間拿下3座冠軍盃，更是隊史的第10座冠軍獎盃，不僅凝聚了台中的力量，更讓台中成為棒球驕傲的城市，為台中再度留下冠軍榮耀。她要誠摯地感謝所有的球員和球團，也要兌現舉辦封王遊行的「兄弟之約」。

她說，因為舉辦封王遊行，全台球迷引頸期盼，使得台中的旅館訂房已經9成滿，沒有訂的要快。另外，除了球員、球團，她要特別感謝中信兄弟領隊、日月行館開發事業公司董事長張志豐，當年因他向中信總公司建議台中成為中信兄弟的主城市、主場，使得兩者能結合，而當時她也剛就任市長，中信兄弟也在6年內拿到3次總冠軍。

參加記者會的中信兄弟投手呂彥青與內野手張士綸表示，希望大家可以參加遊行共同慶祝，也感謝球迷的加油和付出。呂彥青說，已參加過多次遊行，但每一次的感受都不一樣。張士綸說，第一次參加遊行，非常期待。

運動局代理局長游志祥說，11月9日上午10時30分在市政公園舉辦慶祝儀式，11時遊行出發，經由惠中路、青海路、文心路、崇德路，最後下午1時抵達洲際棒球場，並在球場接續有慶祝活動，一直到下午4時。遊行從市政公園開始後，還會在中信市政分行、文華高中捷運站、文心崇德捷運站，以及中信信託洲際分行停留，歡迎球民在這些地點集結，並揮舞冠軍旗，共同慶祝。

台中市長盧秀燕呼籲前往參加遊行慶祝的民眾都能穿上中信兄弟黃的主題色衣物。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕呼籲前往參加遊行慶祝的民眾都能穿上中信兄弟黃的主題色衣物。記者黃寅／攝影
台中市運動局代理局長游志祥說，11月9日上午10時30分在市政公園舉辦慶祝儀式，11時遊行出發，經由惠中路、青海路、文心路、崇德路，最後下午1時抵達洲際棒球場。記者黃寅／攝影
台中市運動局代理局長游志祥說，11月9日上午10時30分在市政公園舉辦慶祝儀式，11時遊行出發，經由惠中路、青海路、文心路、崇德路，最後下午1時抵達洲際棒球場。記者黃寅／攝影

中信兄弟 台中市 盧秀燕

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