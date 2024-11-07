中信兄弟9日台中封王遊行 盧秀燕公布路線：旅館已9成滿

慶祝「台中地主隊」中信兄弟拿下第35屆中華職棒年度總冠軍，市長盧秀燕今天舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭」記者會，除了宣布11月9日的遊行路線，也呼籲前往慶祝的民眾都能穿上中信兄弟黃的主題色衣物，甚至是頭巾等，市府當天還會發出1萬支的冠軍旗，同時期待明年再辦遊行。

盧秀燕說，中信兄弟在4年間拿下3座冠軍盃，更是隊史的第10座冠軍獎盃，不僅凝聚了台中的力量，更讓台中成為棒球驕傲的城市，為台中再度留下冠軍榮耀。她要誠摯地感謝所有的球員和球團，也要兌現舉辦封王遊行的「兄弟之約」。

她說，因為舉辦封王遊行，全台球迷引頸期盼，使得台中的旅館訂房已經9成滿，沒有訂的要快。另外，除了球員、球團，她要特別感謝中信兄弟領隊、日月行館開發事業公司董事長張志豐，當年因他向中信總公司建議台中成為中信兄弟的主城市、主場，使得兩者能結合，而當時她也剛就任市長，中信兄弟也在6年內拿到3次總冠軍。

參加記者會的中信兄弟投手呂彥青與內野手張士綸表示，希望大家可以參加遊行共同慶祝，也感謝球迷的加油和付出。呂彥青說，已參加過多次遊行，但每一次的感受都不一樣。張士綸說，第一次參加遊行，非常期待。