電費調漲 南投社區關懷據點電費暴漲200%…排擠長者照顧資源

南投縣有134個巷弄長照站，最近電費調漲，讓關懷據點吃不消。南投縣議員林儒暘今天表示，有的關懷據點電費從1萬元暴漲到2萬5到3萬元，政府卻沒有因應措施，直接衝擊關懷據點。南投縣社勞處表示，將建議中央以專案方式補助據點經費，避免長輩照顧資源減少。

林儒暘說，民進黨上任後能源政策改變，今年電費二度調漲，雖然民生電費凍漲，但產業平均上漲12.5%，影響到工廠和一般商家經營。尤其，南投有134個巷弄長照站，擔負起照顧全縣長者的重要責任，電費調漲對社區關懷據點衝擊相當大，讓經營更不容易。

他說，這些關懷據點的營運仰賴中央補助業務費用，包括支應電費，他調查這些據點，前兩期的費用大概在1萬多元，但最近這期費用，暴漲2萬5到3萬元，增加幅度超過200%。關懷據點以公益付出、照顧，提供長輩學習才藝，家中子女知道父母在關懷據點可以獲得很好的照顧，才能夠安心工作打拚。

但關懷據點電費大幅暴漲，中央沒有相關的配套措施，第一個就會影響關懷據點的營運，就算可以支應，也會排擠到其他經費，長者的照顧資源勢必縮水，一般民眾對於電費增加忍下去就算了，但對長輩的照顧不應該減少。

縣長許淑華說，電費調漲的衝擊影響層面大，最近一般民眾反映比較多，但企業一般對政策逆來順受，較少反映電費漲價對企業經營的衝擊。

社勞處長林志忠，社區關懷據點8到9月電費比較前一期，確實暴漲，甚至增加到1萬多元都有，會排擠關懷據點費用支應。去年食材成本上漲，中央也有調整，今年1月起補助從1萬元增加到1萬2千元。

對於電費上漲，他將專案報請中央，因為電費調漲，造成社區關懷據點費用大幅增加，建議中央補助業務費，減輕關懷據點經營壓力。

林儒暘說，因為極端氣候原因，今年高溫月份從3、4月一直持續到11月，也會影響關懷據點用電增加，尤其南投老年人口多，社區關懷據點的經營更為重要，他也要求社勞處一併向中央反映，應考慮實際狀況，增加社區關懷據點的補助。