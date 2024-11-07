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電費調漲 南投社區關懷據點電費暴漲200%…排擠長者照顧資源

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員林儒暘要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣政府提供
南投縣議員林儒暘要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣政府提供

南投縣有134個巷弄長照站，最近電費調漲，讓關懷據點吃不消。南投縣議員林儒暘今天表示，有的關懷據點電費從1萬元暴漲到2萬5到3萬元，政府卻沒有因應措施，直接衝擊關懷據點。南投縣社勞處表示，將建議中央以專案方式補助據點經費，避免長輩照顧資源減少。

林儒暘說，民進黨上任後能源政策改變，今年電費二度調漲，雖然民生電費凍漲，但產業平均上漲12.5%，影響到工廠和一般商家經營。尤其，南投有134個巷弄長照站，擔負起照顧全縣長者的重要責任，電費調漲對社區關懷據點衝擊相當大，讓經營更不容易。

他說，這些關懷據點的營運仰賴中央補助業務費用，包括支應電費，他調查這些據點，前兩期的費用大概在1萬多元，但最近這期費用，暴漲2萬5到3萬元，增加幅度超過200%。關懷據點以公益付出、照顧，提供長輩學習才藝，家中子女知道父母在關懷據點可以獲得很好的照顧，才能夠安心工作打拚。

但關懷據點電費大幅暴漲，中央沒有相關的配套措施，第一個就會影響關懷據點的營運，就算可以支應，也會排擠到其他經費，長者的照顧資源勢必縮水，一般民眾對於電費增加忍下去就算了，但對長輩的照顧不應該減少。

縣長許淑華說，電費調漲的衝擊影響層面大，最近一般民眾反映比較多，但企業一般對政策逆來順受，較少反映電費漲價對企業經營的衝擊。

社勞處長林志忠，社區關懷據點8到9月電費比較前一期，確實暴漲，甚至增加到1萬多元都有，會排擠關懷據點費用支應。去年食材成本上漲，中央也有調整，今年1月起補助從1萬元增加到1萬2千元。

對於電費上漲，他將專案報請中央，因為電費調漲，造成社區關懷據點費用大幅增加，建議中央補助業務費，減輕關懷據點經營壓力。

林儒暘說，因為極端氣候原因，今年高溫月份從3、4月一直持續到11月，也會影響關懷據點用電增加，尤其南投老年人口多，社區關懷據點的經營更為重要，他也要求社勞處一併向中央反映，應考慮實際狀況，增加社區關懷據點的補助。

南投縣議員林儒暘要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣政府提供
南投縣議員林儒暘要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣政府提供

南投縣 調漲 長照 長輩 電費

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