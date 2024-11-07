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民代爭取210萬 大甲後火車站停車場新增停車格、改善周邊排水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取210萬元，為大甲後火車站停車場新增停車格與改善周邊排水，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取210萬元，為大甲後火車站停車場新增停車格與改善周邊排水，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供

台中大甲後火車站停車場興建後，民眾仍希望能新增停車格，且因排水不良，夏季容易散發惡臭，台中市議員施志昌今天邀集相關單位現場會勘「台中市大甲區甲后停車場增設規劃及排水修繕工程」，新增停車格44格目前已完工，排水設施尚在施工，預計11月底完工，兩項工程總經費約210萬元。

施志昌表示，大甲火車站跨站天橋完工後，總算連結前後站，他3年前建議市府透過後站的台糖土地興建停車場緩解大甲市區的停車需求，此處鄰大甲蔣公路商圈與大甲鎮瀾宮，為了大甲的發展，希望能再擴大停車場；民眾也反映排水的問題，此次工程也會先做初步改善。

黃姓市民表示，過去這裡缺乏排水設施，地勢低窪常積水，尤其在夏天，氣味特別惡臭，他感謝施志昌議員，藉由興建停車場契機，同步改善周邊的排水系統，提升周圍居民的生活品質。

中區營運處大甲站長劉家瑋說，這條排水渠道連接到台鐵底下的涵管，過去是土溝，水流較為分散。現在，隨著排水設施的改善，混凝土水溝的連接使水流集中，但現有的排洪能力是否足夠，還需要檢討。

停管處設施工程課課長張維中表示，「台中市大甲區甲后停車場增設規劃及排水修繕工程」已於9月底施工，目前已完工，經費120萬元，新增停車格44格，排水設施修繕工程的部分尚在施工，預計經費90萬，預計11月底完工。

台中市議員施志昌爭取210萬元，為大甲後火車站停車場新增停車格與改善周邊排水，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取210萬元，為大甲後火車站停車場新增停車格與改善周邊排水，今天現場會勘。圖／中市議員施志昌提供

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