彰化紡織業者募60救護車輛援烏克蘭 盼救更多人

彰化縣伸港鄉紡織業者白璨榮今年再募得60多輛退役消防車、雲梯車與救護車等各式車輛，準備運送到烏克蘭戰場前線。白璨榮今天表示，希望這批印有台灣圖案車輛能救更多人命。

開設紡織公司的白璨榮去年也曾募集公務機關退役消防車、救護車等，整修後連同大批醫療器材捐贈烏克蘭。

白璨榮接受媒體聯訪表示，烏俄戰爭仍未落幕，每天還是有無辜百姓遭波及，之前捐贈的救災車輛已在烏克蘭戰場上奔馳救人，今年再發起向外界募集消防車等各式救護車輛活動。

白璨榮說，這些車輛從各縣市消防局退役，他花錢維修，讓車輛回復到可使用狀態，車身貼上烏克蘭文「台灣與烏克蘭同在」、「榮光歸烏克蘭」及愛心形台灣與烏克蘭國旗圖案。