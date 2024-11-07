草屯米獲選為金馬獎伴手禮 李啟元種出全國冠軍米加持

南投縣草屯鎮農民李啟元種稻40多年，他鑽研栽培台稉9號，今年參加農業部「台灣稻米達人選拔」，一路過關斬將，拿下非香米組金牌，南投縣長許淑華到李啟元家中貼紅榜，也感謝農會及農民的用心，讓草屯米遠近馳名，成為今年金馬獎伴手禮，這次種出冠軍米更是南投的驕傲。

台中農改場育種「台稉9號」，草屯鎮為栽種示範區，李啟元與草屯農會契作栽培台稉9號。李啟源熟知台稉9號特色，食味值、口感絕佳，黏彈性一流，適合炒飯、便當飯，更是製作頂級壽司的首選白米，用途廣泛，堅定栽植。

今年「台灣稻米達人選拔全國賽」，李啟元以台稉9號參賽，一路過關斬將晉級全國賽，更打敗花東等縣的好米，拿下非香米組金牌，更是難能可貴。許淑華在農業處長蘇瑞祥、新聞行政處長蔡明志、草屯鎮農會理事長林昆熠等陪同下，恭喜李啟元成為稻米達人，在李家門口張貼紅榜，並頒贈冠軍匾額，李啟元難掩興奮。

李啟元說，他感謝草屯農會理事長及總幹事，將資源下放給推廣部，推廣部才能聘請講師，教導農民提升種稻技術，種出好的稻米，他並呼籲消費者多吃國產米，讓農民過更好生活。

許淑華說，草屯是稻米重要產區，草屯農會長期輔導，在稻米專業人員指導下，精進田間管理，讓草屯米遠近馳名，今年金馬獎伴手禮，就是以草屯米做為伴手禮。