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大停水！台中18日上午10時起停水36小時 影響22萬5324戶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司第四區管理處宣布，台中市18日(星期一)上午10時起至19日(星期二)下午10時止，停水36小時。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司第四區管理處宣布，台中市18日(星期一)上午10時起至19日(星期二)下午10時止，停水36小時。圖／台灣自來水公司提供

台灣自來水公司第四區管理處為辦理4項工程，改善送水品質，施工將影響台中市潭子區、大雅區、北屯區、北、中、南、東、西、西屯、南屯區，以及烏日區部分停水，預定停水時間自18日(星期一)上午10時起至19日(星期二)下午10時止，總計36小時，影響用戶數達22萬5324戶。

4項工程分別是「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋1000mmSP送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」以及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設∮1350mm管改接工程」。

停水區域如下：

(一)停水區域、里別：

1.潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里(鐵路以西) 、潭陽里(鐵路以西) 。

2.大雅區: 西寶里(國道1號以東)。

3.北屯區: 平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里(部分)、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里(部分)、舊社里(部分)、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、大德里、仁愛里、忠平里。

4.北區: 全區(建成里除外)。

5.中區:全區。

6.南區: 長春里(部分)、長榮里(部分)、新榮里(部分)、福平里(部分)、崇倫里、福順里(部分)、西川里、樹德里、樹義里(部分)、工學里(部分)、和平里(部分)。

7.東區: 東南里(部分)、旱溪里(部分)、合作里(部分)、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里(部分)、十甲里(部分)、東英里(部分)、東信里。

8.西區: 全區。

9.西屯區: 三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、鎮平里(部分)、豐樂里、楓樹里(部分)、向心里。

10.南屯區:上石里、上德里、港尾里(部分)、逢甲里、潮洋里(部分)、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、惠來里、逢福里。

11.烏日區：烏日里(部分)，湖日里(部分)，九德里(部分)。

(二)降壓地區、里別:

1.潭子區: 福仁里、潭北里、嘉仁里、潭陽里。

除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水。提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊亦可上自來水公司網站查詢。

更多消息可洽台灣自來水股份有限公司第四區管理處(04-2221-8341)或電洽1910免付費客服諮詢。

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