矽品志工錄製有聲書3年有成 帶領惠明盲童展現表演才華

矽品志工社與台中市私立惠明盲校昨天下午在學校舉行矽品故事城堡有聲書成果展暨「不平凡的職業」職業體驗闖關活動，矽品志工社錄製「聆聽新視界-矽品來幫盲」惠明有聲書，3年有成，從繪本進階大量中英文小說錄製，讓盲童閱讀書也體驗書。

今年選定「12種不平凡的職業」這本書作為成果展主軸，讓盲童挑戰職涯闖關，過程中請志工引導盲童認識多種職業進而思考未來，「小小理療師」與「小小花茶師」，透過將香氛與理療結合，讓盲童學習如何把不同領域的知識融會貫通，找出屬於自己的工作方式。

「小小說書人」邀請知名故事劇場陸爸爸擔任關主，讓盲童學習「一分鐘說故事技巧」，矽品精密人資處員工服務部經理黃相萍表示，矽品故事城堡有聲書都是錄製繪本居多，今年超過二分之一的書籍都是長篇小說與專業教學書籍。

很多專業知識視障學童無法像一般孩童，從小透過新聞報導或生活體驗自然就會，如聯合國、石油等專有名詞，也沒法看影像紀錄片就認識隧道與橋梁的建造，志工協助錄製有聲書輔助教學，以深入淺出的講法介紹，讓盲童聽到更多有趣故事。

矽品志工社主辦志工余雅芳表示，今年AI技術突飛猛進，AI有多種人聲可以呈現，曾提問還需要志工錄製有聲書嗎？但他們收到盲校肯定回覆需要，因為AI沒有情感，不像志工們會用心呈現出故事的節奏，少了志工伙伴全家一起錄音的默契。