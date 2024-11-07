日月潭貓纜山步道封閉中 日管處：水社大山短期難開放

康芮颱風雖未對日月潭步道設施造成嚴重損壞，日管處巡視過後表示，貓纜山步道因先前遭凱米颱風損害，造成邊坡滑落封閉，目前和內湖山步道土石滑落封閉、挑鹽古道工程施工改善封閉外，原則上周邊步道幾乎已經全面開放。

遊客表示，過去沿著貓囒山步道而上，除可欣賞滿山遍谷的阿薩姆紅茶園及柳杉外，抵達海拔1020公尺的日月潭氣象站，絕佳的視野遠望，尤其可以觀賞到日月潭全景；此外從茶葉改良場辦公室外觀景平台，更是日月潭最佳的觀日出景點，但目前封閉施工中。

日月潭國家風景區表示，康芮颱風對潭區影響不大，然而前次凱米颱風帶來超過2000公釐的驚人雨量，造成水社大山爆發土石流外，頭社後尖山步道、水沙連古道也出現受損嚴重路段，貓囒山共用步道、松柏崙步道的下邊坡土石流失，請遊客暫時勿前往。

廣受遊客喜愛的日月潭登山路線如水社大山、頭社後尖山、往返日月潭銃櫃及水里二坪山的水沙連古道，都因位處山區，先前部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前大多暫時封閉禁止進入，雖全力搶修，伊達邵地區做為是水社大山登山口，因步道邊坡土石崩落及路基掏空而封閉外，餘皆開放狀態。