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影／「萬眾騎BIKE」第14年 明年3月騎經6間宮廟95公里旅程
「2025萬眾騎BIKE」將在明年3月22日登場，此活動將是第14年舉辦，參與將者騎經6間宮廟範圍，共騎95公里享受台中山海屯風光。
今天記者會由豐原鎮清宮主委楊紹森、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、社口萬興宮主委徐明爐、南屯萬和宮董事長蕭清杰、台中樂成宮董事長何敏誠、台中朝聖宮主委李煥湘在豐原鎮清宮共同舉行 。
「萬眾騎BIKE」宣傳記者會，邀請競技啦啦隊搭配活動紀念品，展現精彩的表演，為活動揭開序幕。壓軸啟動儀式邀請到6宮代表共同將宮徽插入啟動台，同時6宮Q版媽祖隨即升起，也象徵精彩活動正式開「騎」。
活動路線以鎮清宮為起點，沿途可欣賞秀麗風光，更能品嚐各宮廟準備的美食，深入體驗台中在地、宗教信仰文化；這項活動適合親子同樂，6宮貼心設置補給站讓騎友補充體力，也提供單車租賃、維修站與接駁車服務，確保無論大人小孩，都能安全愉快地完成全程。
民眾可在「樂活報名網」網路報名，也可親自至6大宮廟、各大捷安特或台久門市實體報名；報名後，即可獲得騎行裝備，讓騎友輕鬆上路；活動當天在紅菱織帶上集滿其中4宮印章，即可至鎮清宮兌換「年度6宮紀念獎牌」，今年以鎮清宮廟景作為視覺，連續騎行6年，可將獎牌拼組成一個圓，
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