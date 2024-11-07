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彰化大竹國小桌球隊戰績輝煌 勇奪總統盃高年級男生組亞軍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣大竹國小桌球隊最近在新北市立板樹體育館舉行的總統盃國小組桌球錦標賽中，勇奪高年級男生組全國亞軍。圖／縣府提供
彰化縣大竹國小桌球隊最近在新北市立板樹體育館舉行的總統盃國小組桌球錦標賽中，勇奪高年級男生組全國亞軍。圖／縣府提供

彰化縣大竹國小桌球隊戰績輝煌，今年在多項比賽中獲得佳績外，最近在新北市立板樹體育館舉行的總統盃國小組桌球錦標賽中，更勇奪高年級男生組全國亞軍，縣長王惠美恭喜小將們為彰化縣爭光，也期望再接再厲爭取更好成績。

大竹國小桌球隊在總統盃桌球錦標賽中獲得高年級男生組全國亞軍，隊員包括陳彥成、蔡沂呈、吳文川、潘禹、陳宥淙、沈子袁、高彬哲、林亦洋等人，另在2024合庫金控正新瑪吉斯盃全國桌球錦標賽獲國小男生團體組全國第3名、 隊員王筠曦在2024少年青少年桌球菁英獎金賽U10女子優勝。

此外，在2024全國北港媽祖盃錦標賽中，大竹國小桌球隊在國小組中，王筠曦獲五年級女生單打賽第三名，王千紜在四年級女生單打賽第三名，劉芷彤在三年級女生單打賽獲得冠軍。

大竹國小表示，這群辛勤訓練的桌球隊選手，能在激烈的全國比賽中，殺出重圍獲得殊榮，真的很不容易，學校將繼續加強桌球隊的訓練，鼓勵學生發揮潛能，期待在未來更多的賽事中，取得更佳成績。

縣長王惠美表示，彰化縣是運動大縣，在各級運動賽事表現亮眼，縣府也積極整建各項運動場館，還被雜誌譽為「運動場館友善之都」，縣府會持續挹注經費，投資三級運動發展，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，期盼選手們能無後顧之憂的訓練，持續突破自我，為縣爭光。

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