彰化大竹國小桌球隊戰績輝煌 勇奪總統盃高年級男生組亞軍
彰化縣大竹國小桌球隊戰績輝煌，今年在多項比賽中獲得佳績外，最近在新北市立板樹體育館舉行的總統盃國小組桌球錦標賽中，更勇奪高年級男生組全國亞軍，縣長王惠美恭喜小將們為彰化縣爭光，也期望再接再厲爭取更好成績。
大竹國小桌球隊在總統盃桌球錦標賽中獲得高年級男生組全國亞軍，隊員包括陳彥成、蔡沂呈、吳文川、潘禹、陳宥淙、沈子袁、高彬哲、林亦洋等人，另在2024合庫金控正新瑪吉斯盃全國桌球錦標賽獲國小男生團體組全國第3名、 隊員王筠曦在2024少年青少年桌球菁英獎金賽U10女子優勝。
此外，在2024全國北港媽祖盃錦標賽中，大竹國小桌球隊在國小組中，王筠曦獲五年級女生單打賽第三名，王千紜在四年級女生單打賽第三名，劉芷彤在三年級女生單打賽獲得冠軍。
大竹國小表示，這群辛勤訓練的桌球隊選手，能在激烈的全國比賽中，殺出重圍獲得殊榮，真的很不容易，學校將繼續加強桌球隊的訓練，鼓勵學生發揮潛能，期待在未來更多的賽事中，取得更佳成績。
縣長王惠美表示，彰化縣是運動大縣，在各級運動賽事表現亮眼，縣府也積極整建各項運動場館，還被雜誌譽為「運動場館友善之都」，縣府會持續挹注經費，投資三級運動發展，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，期盼選手們能無後顧之憂的訓練，持續突破自我，為縣爭光。
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