水里地政所珍藏半世紀 日製繪圖縮放儀將對外公開展示

現在GPS盛行，打開手機就有地圖可查閱，現代人或許對紙本地圖已相當陌生了，但水里地政事務所有一座「鎮所之寶-日製繪圖縮放儀」，珍藏近半世紀後，本周正式開箱，下周起將首度對外公開展示，並一起展出1200分之1的地籍藍晒圖及縮放後5000分之1藍晒地籍圖。

水里地政事務所表示，縮放儀是1603年德國天文學家沙依納利用特殊的機械連動原理，發明可活動利用三角形的比例和相似性，用於複製、放大或縮小的「pantograph」，而所內珍藏的日製縮放儀是經過精進改良後產品，製作工藝極為精美，每個節點均有活動滾輪，方便繪圖時靈活運作，是縮放儀中極緻精品。

南投縣地政處指出，此次是配合國家檔案局「檔案月」活動，11月期間以市面極為少見的「日製繪圖縮放儀」協助在水里地政事務所公開展覽，除展出「縮放儀器」外，並介紹這座縮放儀裝置長短桿各有兩根連接成菱形，其中1組長短桿有相同的分數刻度，將游標放置並固定在所需分數上，便能縮小或放大不同比例平面圖並具有繪製與原始圖片相反的圖片的功能，保存完整是難得一見的珍藏，。

水里地政所長李永輝說，縮放儀是在60年代時期購置，是水里地政所的鎮所之寶，的儀器，當時因原地籍圖大都為1200分之1，全段地籍圖數量均多達二、三十幅，地政人員勘查攜帶時極為不便，且無法窺得整段全貌，造成勘查困難，因此昔日為方便地政人員作業，便用此縮放儀繪製5000分之1地籍圖作為全段略圖，便於地政人員攜帶及繪製勘測圖。