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影／顏清標是劉德華粉絲 自曝最喜歡唱忘情水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影
2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮董事長顏清標是歌手劉德華的大粉絲，他今天在豐原受訪時說，這次去聽劉德華演唱會，看到劉的體力很好，每首歌都好聽，被問到最喜歡劉德華哪首歌，顏清標馬上回應「忘情水」。

2025 萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦，台中山海屯6間宮廟代表到場，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤也到場。

顏清標上周到台北聽劉德華演唱會，他今天在鎮清宮受訪時說，這次聽演唱會聽得很高興，一般演唱會都2個半小時，這次劉德華唱到3小時，劉的體力很好，唱30多首，每首都好聽，顏清標說，他年輕時到卡拉ok都唱忘情水，很久沒唱了，記者追問顏清標是否要唱一段，他喊著「趕行程」。

2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影
2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影
2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影
2025萬眾騎BIKE自行車活動宣傳記者會，今天在豐原鎮清宮舉辦。記者游振昇／攝影

劉德華 演唱會 豐原 顏清標

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