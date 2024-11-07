開外掛被封鎖 彰化縣上半年消費申訴664件…線上遊戲60件最多

彰化縣政府消費者服務中心今年上半年受理消費爭議申訴664件，其中「線上遊戲類」居首位，主要是帳號停權爭議，其次是「服飾、皮件及鞋類」、「食品類」，主要涉及退費問題，消保官建議消費者除要提高警覺保護權益外，如有爭議應即時申訴。

彰化縣政府消保官指出，今年上半年受理的「線上遊戲類」申訴共有60件，其中又以帳號停權爭議占7成，主要是許多玩家因使用外掛程式而被封鎖，產生權益爭議，提醒玩家應遵守遊戲規範，避免違規操作，且勿將遊戲帳號借給他人使用，以保護帳號安全，減少不必要的損失。

面對數位娛樂中消費糾紛日益增加的問題，消保官建議消費者可多參與實體、動態的休閒活動，如運動、旅遊、閱讀或陪伴家人等，這不僅能促進身心健康，還能增進與家人好友的相處時光。

「服飾、皮件及鞋類」申訴案件則有37件，主要涉及退費問題，其中70%的爭議來自於網購交易。消保官指出，許多消費者在透過社群平台與陌生賣家交易時，對於業者商品的真實性和質量難以確認，進而導致退換貨的問題。

消保官建議，消費者在購買商品時，應謹慎選擇平台及賣家，查看相關評價及退換貨政策，以確保自身權益。同時，消費者在收到商品後應盡快檢查，如發現與描述不符或有瑕疵，應立即以存證方式聯繫賣家辦理退換，避免因時間過長而失去退貨的權利。

「食品類」案件則有33件，主要集中在退費及賠償爭議，部分申訴源自於食品品質、質量不符或標示不清等問題。為了保障消費者的權益，消保官表示，消費者服務中心已主動聯繫衛生主管單位，加強對食品業者的稽查及輔導，並提醒消費者，在購買食品時應仔細檢查產品標示及有效期限，並選擇知名品牌或經過認證的產品，以降低風險。

消保官建議，民眾如遇消費爭議，可至行政院消保會網站線上申訴，或下載申訴表格郵寄至彰化縣消費者服務中心。民眾也可以撥打1950 消費保護專線，縣府也提供免費法律諮詢服務。