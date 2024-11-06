台中大里多路口出現怪標線？民眾驚：壓線就算違規！

台中市議員林德宇質詢，大里區多個路口出現新交通標線，民眾一頭霧水。交通局長葉昭甫答覆，這是槽化線，車子不能走其上；有居民反映，有的轉彎車稍不注意，一壓線就算違規，要特別注意。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例，槽化線禁止跨越，違者可罰900元至1800元。

林德宇說，以大明路為例，先前爭取AC刨除，現在是嶄新路面，如今畫設禁止臨時停車紅線外推，紅線裡面的斜白線是什麼交通標線？永興路口沒有人行道，那行人可不可以站在這邊等？如果有交通事故肇責，要怎麼算？

葉昭甫說明，這是槽化線，禁止跨越。斜白線就是在道路外的範疇，主要功能是車子不能走在槽化線裡面，如果車子進去是違規的，在槽化線內撞到人，就像在人行道撞到行人的意思一樣。

葉昭甫指出，槽化線的概念因為前端、後端本來道路上是讓要順接，所以順接到街角口的地方，現在就用槽化區的部分，讓道路不要突然之間到路口的地方又變得寬闊。如果人站在紅線的外面，就站在馬路上，那可能就要看情況來說。

林德宇表示，在大里幾個路口看到新畫設的槽化線，若對我們行人的保障是更有確保，應該要讓民眾了解，多加宣導。