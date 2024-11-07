國土法將上路 南投翻舊帳 議員批八卦山旱灌跳票30年

國土計畫法明年4月上路，南投縣議員簡千翔、石慶龍昨批評，八卦山旱灌系統和日月潭特定區計畫跳票數十年，要求縣府捍衛農民和原住民權益。縣長許淑華則籲內政部加速修訂子法，否則縣府不敢送功能分區圖。

簡千翔說，30多年前，政府為提供六輕用水，興建集集攔河堰，因影響南投農業用水，縣議會一致反對。中央於是承諾興建八卦山旱灌系統，解決南投市、名間鄉八卦山台地灌溉水不足問題。

但中央僅完成蓄水池和埋管，後續接管營運費用驚人，卻置之不理，跳票30年，致農民長期購水，今年八卦山缺水，蓄水池乾涸，而烏溪鳥嘴潭開挖人工湖，竟提供外縣市使用，農民情何以堪？

石慶龍說，1971年日月潭畫設特定區，分區管制卻未確保原住民土地使用權益，日月潭管理處、林業保育署變更地目沒問題，原住民與居民想要開發，變更三分、五分地維持生計卻不行，將民眾生計堵死。現在推動國土計畫法，口號很偉大，但原住民和居民權益受損，誰來維護？

許淑華說，內政部一再要求縣府送國土計畫法功能分區圖，但有這麼多前例，「縣政府也不敢送」。縣府已向內政部提出保障原住民保留地，農牧用地畫入國一、國二希望恢復為農三，這些子法、賠償沒訂出來，沒有白紙黑字，如何取信人民？一旦送出功能分區圖，農民權益受損，誰負責？