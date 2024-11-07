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要招商不要火葬場 彰化二林近千人縣府抗議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣二林、芳苑反火葬場自救會發動近千人，昨到彰化縣政府抗議，要求撤銷火葬場案。記者劉明岩／攝影
彰化縣二林、芳苑反火葬場自救會發動近千人，昨到彰化縣政府抗議，要求撤銷火葬場案。記者劉明岩／攝影

彰化縣是全台唯一沒有火葬場，縣府選定芳苑鄉草湖南段建火葬場，毗鄰二林鎮民激烈反對，昨發動近千人縣府抗議，強調火葬場造成空品、農產汙染，要求撤案。縣長王惠美說，會秉持做對的事，對彰化有利的事。

彰化縣一年約1萬名亡者須運至鄰近縣市火化，為趕時間，喪家甚至天未亮就舉辦告別式，疲累不堪，30年來，多處預定地都遭反對，縣府從15處公墓用地，選定芳苑鄉第一公墓設火葬場。

二林鎮民昨發動近千人到縣府、議會拉布條「縣長要招商，不要招死人」、「要運動場，不要火葬場」，在縣府廣場擺形似棺木抗議，分由民政處副處長陳俊南、議長謝典林接受陳情。

自救會會長洪黎照含淚痛訴，二林是彰化穀倉，生產雞蛋也全台最多，設火葬場勢必受戴奧辛汙染，若不撤案，會在通往預定地兩側掛滿弔唁花圈以示抗議。二林鎮長蔡詩傑及全體鎮代、里長也到場表達反對立場。

自救會成員指出，火葬場預定地除有住家，還有多家護理之家，彰化監獄5000名受刑人及剛動土的瑪喜樂方舟園區，基金會執行長林玉嫦帶院生到場，數度哽咽，籲縣府顧及院生權益。

縣長王惠美說，會秉持做對的事，做應該做的事，對彰化縣未來有利的事情。縣府強調，審酌「區域環境、基地條件、開發規模、地方民意」綜合評分，選定芳苑鄉草湖南段建火葬場，近期辦說明會，會對各方疑慮充分說明。民政處承諾打造全台最先進、現代及完善的火化設施，強化周邊設施，期縣民治喪過程更有品質。

公墓 火葬場

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