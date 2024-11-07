電價連4漲 中部通勤月票跟漲？

電價3年連4漲，台中市議員黃馨慧質詢指經濟部說 「不漲民生電費」，但大眾運輸面臨電價大漲，通勤月票會跟著漲？交通局長葉昭甫說，若各系統票價漲，定期票就會檢討票價；中捷預估今年電費雖破億，但還不擬漲價。

黃馨慧說，中部通勤月票發行逾40萬張，可搭乘台鐵、捷運、公路客運、市區公車和公共自行車，相當優惠，但台鐵已取消電子票證9折優惠、區間車漲四成，明年還要再調整票價；中捷已虧一個資本額，面臨電費增加2200萬，台中通勤月票吃到飽預算補貼金額恐大增。

台電從2022年至今，調漲非民生電價4次，前年漲年15%、去年17%、今年4月和10月各14%，民進黨宣稱「照顧民生」不漲電價，但黃馨慧說，民進黨不接地氣？現在不論食、衣、住、行「全都漲」。

黃馨慧質詢，問交通局中部通勤月票會跟著漲嗎？交通局長葉昭甫回應，台中通勤定期票可無限次搭台鐵、捷運等大眾運具，若各系統票價漲，定期票可能就要檢討費率問題。

議員林昊佑、黃佳恬也關切中捷票價是否隨電費調漲，中捷董事長顏邦傑說，中捷二年檢討一次票價費率，目前無調漲計畫。但中捷營運以來，電價已調4次，前年電費7600多萬、去年電費9000多萬、今年預估漲破億元，對中捷財務雪上加霜。

顏邦傑說，全國五大捷運公司也聯合向行政院建議，希望大眾運輸電費可獲台電優惠，但行政院回覆，台電無優惠計畫。