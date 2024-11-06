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地標落漆！台中「白海豚」公車站挨批破舊 交局：1個月內處理
台灣大道是台中門面，沿線「白海豚」公車站更是指標性地標，台中市議員今關心，市府每年編列逾千萬預算清潔維護，但有站體「落漆」、破舊，要求改善。交通局長葉昭甫說，1個月內處理。
台中市BRT快捷公車改為優化公車，台灣大道沿線白海豚造型的公車站很有特色，成為地標，保留繼續使用。議員陳淑華表示，台灣大道沿線「白海豚」公車站，包括東向安和路站、西向秋紅谷站，站體的綠美圖彩繪嚴重的破損、剝落。這是台中市門面，台中市政府不管不顧，任由站體彩繪如此「落漆」，台中市還有形象嗎？
曾威指出，BRT公車站是台灣大道上指標性地標，市府每年編列1千多萬清潔費，但有的站體破破舊舊，也有的站體是白色，整個看上去灰灰的，市府應該要處理，加強清潔美化，並尋求企業合作認養等，像東海站有相當多的乘客，也有外來遊客，建議站體可融入大肚的元素，推廣在地觀光。
葉昭甫表示，BRT公車站體有39站，其中科博館站、忠明國小站等有認養，站體有貼膜，其他站體則維持白底；議員所指站體破舊是秋紅谷站因貼膜破舊，責請業務單位一個月內處理，看能否復舊保持美觀，若無法復舊，則卸除貼膜，回復白色，加強處理，並對髒汙較嚴重重新粉刷；至於站體加入在地景點、美食等元素？會研議。
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