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大城鄉民反對設風機...強調非反對風電 不要設在我家田旁就好

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大城鄉民反對「彰品風力發電公司」架設管線工程，潭墘村等3村村民今天到公所拉白布條抗議。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
大城鄉民反對「彰品風力發電公司」架設管線工程，潭墘村等3村村民今天到公所拉白布條抗議。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

彰化縣大城鄉潭墘村等3村民反對「彰品風力發電公司」架設管線工程，今天到公所拉白布條抗議，村民表示，他們沒反對在濁水溪岸設風機，但不能設在他們的田旁邊，這樣會影響健康和農作；大城鄉長陳玉照表示，設風機是中央推展核准，在地鄉親若反對，他會與鄉親站在一起，並把陳情書轉給縣府，請相關單位要加強和地方溝通

大城鄉代蔡新徵與潭墘村長柯志憲、公館村長蔡慶伍、東港村長陳駿傑等人今天帶領村民到大城公所拉布條抗議，彰化縣環境保護聯盟也前往聲援。有農民說，風機很大聲，會影響大家的健康，連務農都會受影響，若是風機架設在溪邊他們不會反對，「但風機絕對不能做在我家田旁邊」。

蔡新徵說，風機不僅吵，若在農田旁，農民也會怕以後若漏油也會影響到農作，但風電業者未與地方好好溝通，居民無法接受，大家要反對到底。

大城鄉長陳玉照表示，中央推展綠電，風電業者設風機也是中央與縣府核准，風電業者在設風機之前，需先埋設輸電管線到變電所，未來才能併入供電系統，但在地鄉親反對設風機，也不讓業者埋設輸電管線，公所一定得與鄉親站在一起，會將陳情書轉給縣府，希望風電等開發單位應妥善來跟民眾溝通和解說，才能消弭反對聲浪。

縣府經綠處表示，彰品風力發電公司的「大城鄉設置風力發電計畫」是經經濟部准予籌設共13座陸域風力發電機組，該公司去年2月也在彰化區漁會大城辦事處召開施工前說明會，經濟部已於今年8月核發其中4座風機的施工許可證，由於日前即有民眾反對，縣府已函請彰品公司要加強與地方民眾溝通。

經綠處強調，電業籌設、施工及商轉的核准權責均屬中央，縣府近日已函請經濟部能源署考量在地民情，儘速研訂電業申請籌設階段辦理說明會的具體規範，並研議風機安全距離規定，以減輕電廠周邊住戶疑慮，避免抗議事件頻傳，影響民眾對於政府推動綠能政策觀感。

大城鄉民反對「彰品風力發電公司」架設管線工程，潭墘村等3村村民今天到公所拉白布條抗議。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
大城鄉民反對「彰品風力發電公司」架設管線工程，潭墘村等3村村民今天到公所拉白布條抗議。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

溝通

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