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美語補習班停業未退費 中市府籲繳費最多不要超過6個月

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大雅區傑弗遜美語短期補習班因財務問題無法繼續經營，學生家長向法制局求助退費問題。圖／法制局提供
大雅區傑弗遜美語短期補習班因財務問題無法繼續經營，學生家長向法制局求助退費問題。圖／法制局提供

台中市法制局指出，大雅區傑弗遜美語短期補習班因財務問題無法繼續經營，但未退還家長預繳的學費，有7人向消保官投訴，法制局呼籲傑弗遜負責人儘速出面，提供退費方案。

法制局指出，短期補習班提供的補習期限，每期最長為6個月，業者僅得就各期課程向消費者收費。但常有消費者因補習班提出預繳超過6個月期程學費有減免優惠等誘因，而衝動與業者簽約，一旦業者因停業、歇業或其他事由無法依約提供服務時，會造成財產之損失。

法制局李善植局長表示，原欲接手經營的史丹佛美語補習班，學生如不留下來，市府法制局會同教育局協調台中市補習教育暨品保協會，提供補習轉介之服務。

另據市府聯繫史丹佛，史丹佛表示未承接傑弗遜前已簽立之補習契約，但可視每位學生受害金額，提供每名學生最高25個月，每個月新台幣2000元之抵用券，共25張，以每月使用1張抵用券方式，折抵與史丹佛之補習月費。

法制局說，傑弗遜負責人因債務問題，無法繼續經營補習班業務，除有退還學費的債務外，還有學生家長合夥投資衍生的糾紛，屬商業投資行為，建議家長循民事訴訟之救濟途徑主張權利。

台中市 消費者 補習

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