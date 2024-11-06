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2.7億打造鹿港區綜合行政大樓納入多功能福利據點 明年6月完工
總經費達2.67億元的鹿港區綜合行政大樓，今天由縣長王惠美主持上梁儀式，預定明年6月完工，將納入警察、戶政及托嬰、日照中心等多功能福利據點。王惠美說，彰化縣已有31處日照中心完工，連同鹿港區綜合行政大樓共有10處正加緊建設。
新建鹿港區綜合行政大樓位在福興鄉新生段機關用地，由衛福部補助1944萬元，縣府自籌2.48億元，共挹注2.67億元，將興建地上5層建築，規劃一樓為「警察局福興分駐所」，二樓為「鹿港戶政事務所福興辦公室」，三樓為「親子館、公設民營托嬰中心」。
至於，四樓為「衛生局日間照顧中心」，五樓為「鹿港區社會福利服務中心、身障輔具服務據點、志願服務資源整合推廣中心、幸福小舖—實物銀行」的多功能設施，主要是希望能夠完善提供0到100歲的福利。
王惠美指出，目前縣內已有31處日照中心完工，另有10處日照中心正在加緊建設；另外，服務0到100歲的長照衛福大樓共有18棟，結合了衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館、家庭福利中心等。
縣議員凃淑媚表示，彰化縣育嬰中心需求量極高，所有縣政府設立的育嬰中心都滿員，甚至排隊人數超過百人，育嬰中心建設對於支持生育、服務家庭非常重要，府會攜手合作，將彰化縣的福利體系建立得更好，無論是生老病死，都提供最完善的服務。
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