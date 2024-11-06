中央推國土計畫法 南投議員翻舊帳八卦山旱灌跳票30年

國土計畫法讓民眾擔心土地使用權益受損，南投縣議員簡千翔、石慶龍今天就批評，八卦山旱灌系統和日月潭特定區計畫政府跳票數十年，影響農民和原住民權益。對於國土計畫法實施縣府更應捍衛縣民權益。縣長許淑華也呼籲內政部盡快完成子法修訂，否則政府不敢送功能分區圖。

簡千翔說，30多年前，政府為提供六輕用水，興建集集攔河堰，影響南投農業用水，當時南投縣議會一致反對興建集集攔河堰。中央於是承諾興建八卦山旱灌系統，解決南投市、名間鄉八卦山台地灌溉用水不足問題。

但是，八卦山旱灌系統中央只有完成蓄水池和管線埋設，但後續接管營運費用驚人，中央卻不理，中央承諾跳票30年，農民長期購水灌溉，今年八卦山缺水蓄水池乾涸，現在烏溪鳥嘴潭開挖人工湖，水卻提供外縣市使用，讓農民情何以堪？

石慶龍說，民國60年日月潭畫設特定區，分區管制卻沒有確保原住民土地使用權益，日管處、林業保育署變更地目沒問題，原住民、居民想要變更三分地、五分地開發維持生計卻不行，將民眾生計堵死。現在推動國土計畫法口號喊的很偉大，南投資源由中央調動使用，但原住民和居民權益受損誰來維護？

許淑華說，內政部一再要求縣府送國土計畫法分區圖，但有這麼多的前例在，「縣政府也不敢送」。民眾權益受影響，中央應該將子法訂出來？沒有白紙黑字，政府只有口頭承諾，要讓民眾怎麼相信？縣府要推動國土計畫法很困難。