電價連4漲！中部通勤月票跟著漲？中市府說話了

台中市議員黃馨慧今質詢，台電3年電價連4漲，還說「不漲民生電價」，根本是話術；她憂心，大眾運輸面臨電價成本大增，中部通勤月票跟著漲？交通局長葉昭甫說，各系統票價漲，定期票就會檢討票價問題。

黃馨慧說明，中部通勤月票發行逾40萬張，可以搭乘台鐵、捷運、公路客運、市區公車和公共自行車，十分優惠便利，但台鐵已取消電子票證9折優惠、區間車調漲四成，明年還要再調整票價；台中捷運已累虧一個資本額，又面臨電費大增2200萬元，台中通勤月票吃到飽預算補貼金額將大增。

黃馨慧指出，台電以發電原料成本增加、和營運虧損為理由，2022年至今，調漲非民生電價四次，分別是2022年15%、去年17%、今年4月和10月都是14%，民進黨宣稱「照顧民生」不漲電價，但不論食、衣、住、行「全都漲」。

黃馨慧認為，台電堅持用「超貴綠電」、又進口「超貴生煤」，再買超貴「需量競價」電力，硬是用最貴的電，再說要全民同意台電漲價、才能穩定電力。這就像蔡英文總統專機走私香菸，走私也能變「超買」，電價漲不漲、民進黨說了算，倒楣的卻是辛苦上班通勤的上班族。

葉昭甫回應，台中通勤定期票可以無限次搭乘台鐵、捷運等大眾運輸工具，若各系統票價漲，定期票可能就要檢討費率問題。

中捷董事長顏邦傑說，中捷二年檢討一次票價費率，去年已檢討過，二年內不會漲價，但下次檢討會綜合評估運輸電費增加考量。