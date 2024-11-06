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台中八寶圳取水口修復暨全面改善 會勘拼114年枯水期動工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純今天邀請農業部部長陳駿季，到台中會勘八寶圳取水口工程設施改善現況。圖／何欣純服務處提供
立委何欣純今天邀請農業部部長陳駿季，到台中會勘八寶圳取水口工程設施改善現況。圖／何欣純服務處提供

立委何欣純今天邀請農業部陳駿季到台中會勘八寶圳取水口工程設施改善現況，今年受颱風影響，取水口土堤被上游及風雨沖毀，會勘現場決議二個方向，工程開口合約續行，有沖毀情形立即進場搶修盼一周內恢復取水功能；八寶圳上游段圳頭取水工程盡快在明年上半年完成調查規劃及細部設計。

農田水利署長蔡昇甫表示，八寶圳灌溉現況面積約1100公頃，長度約為26公里，受益農民約為1萬2000人，是台中地區重要的農業灌溉渠道，自大甲溪取水後供應石岡、豐原、潭子、北屯、太平等地區。

農水署表示，現行於河川範圍設置導水土堤，屬柔性工法，兼顧引灌需求及河川安全，平時引水灌溉，颱風豪雨期間，當河川流量過大時，導水土堤自然溢散，確保河川沿岸安全，但八寶圳導水土堤位於河川公地，長度約650公尺，寬度約5公尺，未來上游段圳頭取水工程，管理機關為經濟部水利署第三河川分署，跨機關協調部分持續進行中。

部長陳駿季表示，取水口搶修的工程開口合約持續進行，有沖毀情形立即進場盼一周內恢復取水，照顧農民權益，未來上游段圳頭取水工程改善調查規劃費用約為500萬元，工程經費概估5000萬元，經費上農業部全力支持，但工程時間再請農水署留意縮短期程。

何欣純表示，按農水署明年初啟動水文水理調查規劃，接著進行河川安全審查、細部設計等程序，一直要到116年太久，有關經濟部水利署的部分，她會協調，希望明年枯水期就可以進場施工。

陳駿季指出，通常規劃及設計會抓得比較寬鬆，有卡到河川審查問題，除親自管考此案外，也指示農水署在今年底前先行啟動調查規劃程序，力拼明年枯水期的此時動工。

何欣純說，民國114年中央政府編列治水預算551億，有關在農業部的有157億，再次呼籲在野黨應盡快審查中央政府總預算，國家建設及台中發展才能繼續向前。

何欣純 農業部 陳駿季

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