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報好康！彰化果菜市場11／10水果8折及3千份免費吃

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃，結合活動的小包裝產品也以市場批發價8折優惠縣民，售完為止。

彰化果菜市場今天上午為農產品促銷嘉年華舉辦宣傳，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美與會，林田富說，彰化縣是台灣重要農產品的產地，當季水果包括紅龍果、芭樂、洋香瓜等，11月10日農產品促銷嘉年華活動當天除有免費試吃，也有限量、限定優惠農產品促銷，以及26鄉鎮市農會農特產品展銷，活動內容精彩，歡迎全國民眾前來採買。

彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，農產品促銷嘉年華活動內容，有社團與社區大學表演、彰化縣身心障礙者團體與庇護工場帶來自製的優質產品參展，各農會設攤販售優良的農產品，還有按摩協會免費提供服務等多項活動內容，歡迎大家前來參與。

彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃。記者劉明岩／攝影

林田富 農會

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