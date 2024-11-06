報好康！彰化果菜市場11／10水果8折及3千份免費吃

彰化縣政府訂11月10日11/10上午9點至下午1點30分，在彰化果菜市場舉辦農產品促銷嘉年華，彰化果菜市場理事主席陳建宏表示，當天會有3千份優質的彰化縣農特產品免費試吃，結合活動的小包裝產品也以市場批發價8折優惠縣民，售完為止。

彰化果菜市場今天上午為農產品促銷嘉年華舉辦宣傳，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美與會，林田富說，彰化縣是台灣重要農產品的產地，當季水果包括紅龍果、芭樂、洋香瓜等，11月10日農產品促銷嘉年華活動當天除有免費試吃，也有限量、限定優惠農產品促銷，以及26鄉鎮市農會農特產品展銷，活動內容精彩，歡迎全國民眾前來採買。