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中市公共單車事故量倍增 議員要求比照北北桃強制納保

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市Youbike未全數納保，議員要求比照雙北與桃園，全數納入保險，保障騎士安全。記者陳秋雲／攝影
台中市Youbike未全數納保，議員要求比照雙北與桃園，全數納入保險，保障騎士安全。記者陳秋雲／攝影

台中市YouBike 2.0公共自行車租賃站數已達1443站，台中市議員林祈烽指出，面對公共自行車事故頻傳，要求比照北北桃三市強制民眾全數納保，保障民眾騎乘安全。交通局表示會參考研議。

台中市去年發生有人騎YouBike 2.0E望高寮，在下坡時自摔受傷，但騎士未事先上網登錄投保而無法理賠。

台中市議會交通地政業務質詢，議員林祈烽、施志昌指出，台中市2022年公共自行車傷害險申請件數為23件，2023年激增至45件，面對iBike自行車意外事故倍增，截至今年7月底，台中市民上網登錄投保公共自行車傷害險的比例，卻僅有79%。

林祈烽說，尤其YouBike 2.0E電輔車速度較快，台北市、新北市及桃園市都直接規定，自行車騎士若未投保公共自行車傷害險，就無法於租借2.0E電輔車，台中市政府交通局卻不見強制作為，明顯就是漠視台中人的自行車行車安全。

林祈烽提到，「有賞也要有罰」可以研議比照北北桃三市實施違規記點制度，民眾有違規騎乘行為都會被記1點，一年內累積3點將被停權14天，累積7點則停權1年，若酒後騎乘或吸食毒品者則會被停權2年，停權期間在全國各縣市都無法租借YouBike。

交通局長葉昭甫說，市府會觀察北北桃三市違規記點制度上路後的執行狀況，考慮跟進，公共自行車傷害險部分，持續宣導，新加入會員也正面表列鼓勵登錄個資納保，目前納保比例達八成，針對未納保無法租借的部分，因民眾看法不一，持續研議。

台中市iBike 1.0去年6月28日正式退場，原有自行車每輛單價約1.2萬左右，近萬輛初代自行車堆置倉庫沒處理，建議可免費主動提供給區公所及里長、鄰長作為公務自行車、協助守望相助隊組成巡邏自行車隊，甚至是無償提供學校或弱勢家庭代步使用。

葉昭甫說明，iBike 1.0初代自行車目前存放在梧棲露天置放區，先前有徵詢大專院校意願，後續會盤點區里需求來媒合，市府也透過NGO轉介，評估捐贈30輛給非洲史瓦帝尼王國。

另有關1.0租賃站拆除後空間，交通局擬針對熱門借用站點擴增2.0站體，剩餘區域再研議作停車使用。

台中市Youbike未全數納保，議員要求比照雙北與桃園，全數納入保險，保障騎士安全。記者陳秋雲／攝影
台中市Youbike未全數納保，議員要求比照雙北與桃園，全數納入保險，保障騎士安全。記者陳秋雲／攝影

台中市 林祈烽 自行車

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