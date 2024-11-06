影／要招商不要火葬場 彰化二林發動近千人至縣府、縣議會抗議

彰化縣政府選定芳苑鄉草湖南段228-2地號設立火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對，今天上午發動近千人到縣議會及縣政府陳情抗議，強調設置火葬場將造成空氣、農作及雞蛋遭汙染，強烈要求縣府撤案。縣長王惠美接受議員質詢時強調，會秉持做對的事，做應該的事。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，一年約萬名亡者必須迢迢到鄰近縣市火化，為了趕時間，喪家舉辦告別式越辦越早，甚至天未亮就得舉辦，家屬疲累不堪，30年來，已有多個鄉鎮市爭取設置，都因地方反對而告吹，彰化縣政府此次從全縣15個公墓用地，評估選定芳苑鄉第一公墓設立火葬場。

縣府選定芳苑鄉草湖南段228-2地號的火葬場預定地，其實是鄰近二林鎮，因此二林鎮民抗爭聲浪尤其高張，今天 上午發動近千名民眾，拉著白布條，寫著「縣長要招商，不要招死人」、「不要回饋」、「我們要運動場，不要火葬場」，並高呼抗議號，甚至還有形似棺木構造物，擺放在縣府廣場入口，警方部署近300名警力維護秩序。

自救會會長洪黎照慷慨激昂，含淚痛訴，他說，二林地區是彰化穀倉，出產品質最好的稻米，雞蛋也是全台最多，設火葬場勢必受到戴奧辛汙染，造成無挽回的傷害；他還說，如果縣府堅持建火葬場，會在通往火葬場預定地的道路兩側，掛滿弔唁花圈，以表達地方最強烈的抗議。

二林鎮長蔡詩傑及全體鎮代、里長也到場表達反對立場。蔡詩傑說，他的立場就是反對芳苑鄉火化場蓋在靠近二林鎮邊界，民眾對於生活品質、農業影響及水、空氣等汙染都產生極大恐懼，請縣府一定要充分接納當地居民意見。

自救會成員指出，火葬場預定地並非像縣府評估的人煙稀少，附近除了有住家外，也有多家護理之家、養護中心，還有彰化監獄五千名受刑人，在距離900公尺處，還有剛動土的瑪喜樂方舟園區，這關係著上百名智能障礙與多重障礙院生能自食其力，縣府不應粗暴剝奪他們的生存權。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦更帶領院生到場，數度哽咽，希望縣府顧及強勢院生的權益，將火葬場撤案。

議長謝典林出面接受陳情書，強調會進一步了解後，將自救會的心聲向縣府反應。抗議民眾隨後轉往縣府抗議，由民政處副處長陳俊南接受陳情書。

彰化縣議會今天上午也針對縣府有關火葬場案做專案報告，縣議員發言踴躍，部分議員表示保留態度，也有不少議員認為王惠美很有魄力，也支持建火葬場，但應加強與民眾溝通，縣長王惠美回應表示，還是會秉持做對的事，做應該的事，對彰化縣未來有利的事情。

縣府強調，縣府以殯葬一元化為目標，篩選彰化縣15個殯葬用地，審酌「區域環境、基地條件、開發規模、地方民意」4大因子綜合評分，選定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地，本府理解自救會的相關訴求，近期也將辦理相關說明會，屆時將針對各方提出之疑慮，充分說明及溝通。