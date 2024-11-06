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竹山台3線撤下機車兩段式左轉標誌 地方居民反映不一
機車二輪族上路，遇到兩線道以上的大型路口常常必須「二段式左轉」，待轉區常在尖峰時刻擠滿，竹山鎮開始移除台3線路段的「兩段式左轉」禁制標誌，同時塗銷「禁行機車」標字，但保留機車兩段式左轉待轉區，用路人可依駕駛習慣需求，在路口機車待轉區進行二段式左轉。
公路局指出，全台當前機車數量高達1千萬輛，但城鄉道路狀況不同，針對省道台3線進行路段改正，南投工務段日前召集有關單位辦理會勘，決議竹山鎮內省道台3線（南雲大橋至名竹大橋間）取消「內側車道禁行機車」及「機慢車兩段左轉」，近日也已完成塗銷「禁行機車」標字及拆除機慢車兩段左轉標誌「遵20」，原有待轉區仍有保留，供無法跟上車流或有待轉需求機慢車使用。
竹山分局表示，移除鎮內台3線的內線道禁行機慢車標誌和兩段式左轉牌後，仍提醒機慢車用路人，在無兩段左轉標誌路口，機車轉彎時應依據道路交通安全規則第99條規定行駛車道，以保障用路安全，同時牢記「左轉，提前靠左；右轉，提前靠右」行車原則；地方居民反映應可化解車潮，但台3線車流大，也有騎車騎士為求安全，認為若無法跟上車流還是在待轉區待轉。
交通隊說，同路人如遇有箭頭燈的多時相號誌，左轉箭頭燈未亮燈即左轉，將依違反道交條例第48條第1項第2款不依號誌指示轉彎，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；如在多車道左轉不先駛入內側車道，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，則違反第48條第1項第4款，處罰600至900元。
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