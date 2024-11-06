彰化田中馬、選手之夜本周登場 縣府改善賽事道路
彰化縣田中馬拉松將於11月9日、10日在田中鎮登場，田中商圈店家也配合提供優惠和滿額抽獎等活動，彰化縣長王惠美今天提前到田中馬賽事沿線巡視路況，王惠美說，縣府上半年已投入田中高鐵特區周圍道路改善工程經費2千多萬元，希望能讓來自各地的跑者跑得安全順暢，感受到彰化人迎賓熱枕。
有最有人情味之稱的全國十大馬拉松賽事田中馬將於10日上場，9日的選手之夜也很精彩，今年請到丁噹、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、麋先生樂團、白安等藝人登台，多位藝人也將在和大家一起開跑。
為了加強田中馬跑道及周邊道路更加安全順暢，縣府與田中公所及田中馬拉松總幹事鄭宗政等人盤點跑道等道路，針對賽道路面不佳影響跑者安全的路段優先改善。 縣長王惠美今天和田中鎮長蕭淑芬、縣議員鄭俊雄、蕭妤亘、詹琬惠、田中鎮代會主席曾福傳等人一起巡視田中馬賽事道路。
王惠美表示，考量賽道路面平整及安全性，縣府上半年度投入1615萬元改善大社路二段及高鐵東六路等7處路面，這次再改善高鐵三路二段(健康組)、鎮政一及二街、及八堡圳旁道路(全馬組)等4處路面，改善經費約420萬元，今年縣政合計已投入2035萬元。
王惠美說，針對高鐵特區的維護管理，去年縣府也撥款1千萬元，今年再撥款300萬給田中鎮公所，希望逐步改善高鐵區環境。目前正加緊進行相關路面施工，期望跑者們不只跑的健康，更能跑得安心，同時感受到田中的濃濃人情味，希望透過馬拉松來行銷田中這個好山好水的美麗小鎮。
田中鎮長蕭淑芬表示，以往部分道路凹凸不平，對於用路人來說非常危險，高鐵區內還有許多凹凸不平的道路，希望在縣長的支持下，能夠一併修繕，提供用路人更安全的行車環境。
鄭宗政說，今年田中馬報名人數就有1.6 萬人，加上舉辦選手之夜，選手也會攜伴同行，約可創造3萬人觀光人潮，感謝縣府改善道路等相關設施，希望田中鎮繼續朝多元化的運動小鎮推展，最近全年都有推出小型休閒賽事，而不是只有一日馬拉松，盼能創造真正的小鎮運動經濟。
此次田中商圈也配合田中馬、和縣府的彰化購活動，有市集和店家提供優惠，希望大家來跑田中馬，也能在地消費，商圈也提供滿額500元的抽獎活動，提供馥御花園酒店平日券、寶豐香皂、森田藥妝等超過2千項獎品。
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