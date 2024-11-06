爭取影視劇組取景 南投大手筆動員2萬名「臨時演員」
南投好山好水，是影視取景的絕佳地點，南投縣政府去年已爭取23件影視到南投拍攝，「2024TCCF創意內容大會」昨天起在台北開幕，南投縣政府以「南投拍片好所在」為主題參展，展現南投美景和縣府的合作意願，爭取影視音業者以南投為首選拍片場景，讓國內外觀眾看到南投之美。
南投縣政府新聞及行政處長蔡明志說，南投縣去年首度參加TCCF創意內容大會，便有美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者30餘個劇組表達到南投拍片取景的合作意願，其中2個劇組今年已在南投取景開拍。
蔡明志說，打造南投成為宜居城市，擴大行銷南投風光是縣長許淑華的政見，縣府主動參展TCCF創意內容大會，積極爭取影視業到南投拍片取景，去年受理協拍案件數達23件，今年截至10月底，受理協拍案件數也已接近20件，不乏來自國內外知名導演、演員等影視業者取景拍片。昨天參展首日「南投拍片好所在」已經有14個影視音業者洽詢協拍。
春暉映像有限公司電影「突破—三千米的泳氣」今年到南投取景拍攝，主要演員翁家明、米可白、李㼈、李紫嫣均到日月潭萬人泳渡現場，春暉總經理陳俊榮說，在短短的一天半內，想要完成劇中最重要場景的拍攝，除了日月潭畫面，還有2萬2606名挑戰泳渡的「臨時演員」的盛大場面，在縣政府鉅細靡遺協助下，一氣呵成完成。明年中秋電影就會上映，他也熱心推薦所有同業踴躍到南投縣取景拍好片。
2024TCCF創意內容大會，11月5日起在南港展覽館二館連續舉辦4天，共分成「PITCHING 提案大會」、「MARKET 市場展」與「FORUM國際論壇」三大單元，匯聚國際影視內容產業各個領域的專業人士，整合內容開發、拍攝資源、影視創新技術業者及國際級影視機構單位參展，內容涵蓋影視、遊戲、動畫、出版等類型，為歷屆規模最大，而各縣市政府的協拍單位更是影視產業製作的不可或缺的推手，除了南投縣外，還有六都及嘉義市政府前來參展。
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